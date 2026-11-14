Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη παρουσιάζει το «Μη μου τηλεφωνείς», το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει με τον Γιώργο Σαμπάνη. Η κυκλοφορία συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό visualizer, με τη σκηνοθετική υπογραφή της Ολίβιας Κωνσταντίνας Φιλίππου.

Τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος αναλαμβάνει τη σύνθεση ολόκληρης της επερχόμενης δισκογραφικής δουλειάς της. Οι στίχοι είναι της Ελένης Γιαννατσούλια, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Χρήστος Soumka.

Ανάμεσα στην ανάμνηση και την πραγματικότητα

Το visualizer ακολουθεί τις αντιφάσεις μιας σχέσης που έχει τελειώσει, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ερμηνεύει με πολύ συναίσθημα, κινούμενη ανάμεσα στην ανάμνηση και την πραγματικότητα, μέσα σε έναν ατμοσφαιρικό κόσμο όπου η απουσία παραμένει αισθητή.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Τάσος Χατζής και την καλλιτεχνική διεύθυνση η Κατερίνα Γερακίου.

Η ομάδα πίσω από την ηχογράφηση

Ο Soumka ανέλαβε την ενορχήστρωση, παίζει πιάνο και υπογράφει τη μίξη, η οποία έγινε στα Painkiller Studios. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν επίσης ο Χρήστος Αβδελάς στις κιθάρες, ο Ευριπίδης Ζεμενίδης στις ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες, ο Σωτήρης Μαυρονάσιος στα ντραμς, με φωνητικά από Krida.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε από τον Χρήστο Αβδελά, ενώ το mastering ανέλαβε ο Ανέστης Ψαραδάκος.

Κυκλοφορεί από την Panik Records.