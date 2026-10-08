Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, φέρνοντας μαζί της και τραγούδια που το κοινό θα ακούσει για πρώτη φορά. Στο πρόγραμμα των εμφανίσεών της θα χωρέσουν κομμάτια από την επόμενη δισκογραφική της δουλειά, πλάι σε γνωστές επιλογές από το ρεπερτόριό της και τραγούδια που συνδέουν τη ροκ και την ποπ πλευρά της με το λαϊκό τραγούδι.

Η «Επιμονή», το «Έλα», το «Μακριά μου να φύγεις» και οι «Ακρογιαλιές δειλινά» δίνουν μια πρώτη εικόνα του προγράμματος. Ανάμεσά τους θα ακουστεί και το νέο υλικό, πριν από την κυκλοφορία της δισκογραφικής δουλειάς που ετοιμάζει.

Επιστροφή σε έναν γνώριμο τόπο

Η σχέση της με τον χώρο βρίσκεται και στο προσωπικό μήνυμα με το οποίο συνοδεύει την ανακοίνωση. Ο «Σταυρός» αποτελεί κομμάτι της διαδρομής της, αλλά η ίδια επιστρέφει με τις εμπειρίες και τα τραγούδια που μεσολάβησαν, κοιτάζοντας διαφορετικά αυτόν τον γνώριμο τόπο.

Τα λέμε! Στον Σταυρό, που κουβαλάει ένα κομμάτι της διαδρομής μου. Γυρίζω σε έναν γνώριμο τόπο, έχοντας όμως αλλάξει. Με όλα όσα μεσολάβησαν, με καινούργιες εμπειρίες, άλλα τραγούδια και μια διαφορετική ματιά. Σαν να συναντώ ξανά ένα κομμάτι του εαυτού μου και να του συστήνω αυτό που είμαι σήμερα.

Ένα μόνο δεν άλλαξε: μου αρέσει να έχω κάτι να περιμένω.

Και τώρα έχω.

Τα λέμε στον Σταυρό.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Μαζί της θα βρίσκεται ο Σταύρος Νιφοράτος, με τα «Μαγικά φτερά» του. Τις ενορχηστρώσεις αναλαμβάνει ο Ευριπίδης Ζεμενίδης, ο οποίος παίζει ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα.

Την μπάντα συμπληρώνουν ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο μπάσο, ο Βαχάν Γκαλστιάν στα πνευστά, ο Τάκης Βασιλείου στα κρουστά και τα τύμπανα, ο Δημήτρης Σαββαΐδης στο μπουζούκι, το λαούτο και την ακουστική κιθάρα και ο Θανάσης Μάντζαρης στο πιάνο.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου και 7, 14, 21, 28 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 22:30

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή και Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος

Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 9226975, 210 9239031

Εισιτήρια: από 17€

Το εισιτήριο αφορά την είσοδο στον χώρο. Για κράτηση τραπεζιού απαιτείται ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία.

Προπώληση: cometogether.live