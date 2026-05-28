Το καλοκαίρι πλησιάζει. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επίσης… Με τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και την βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά απ’ ό,τι πρέπει.

Με αγαπημένες στιγμές από τη δισκογραφία της, τραγούδια που έγιναν κοινές αναμνήσεις αλλά και νέες μουσικές στάσεις, η φετινή περιοδεία υπόσχεται βραδιές με ένταση, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής.

«Και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά.

Με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν τον δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά.

Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μη μας ακούει κανείς.

Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά.

Φέρτε καλή παρέα.

Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική.

Σας περιμένω με λαχτάρα.

Ελεωνόρα»

Μουσικοί:

Ευριπίδης Ζεμενίδης: Ενορχηστρώσεις & κιθάρες

Τάσος Βαλκάνης: Τρομπέτα

Αλέξανδρος Δημόπουλος: Πλήκτρα

Βαχάν Γκαλστιάν: Πνευστά

Γιώργος Πουλιάσης: Τύμπανα

Δημήτρης Σαββαΐδης: Λαούτο, μπουζούκι & κιθάρα

Χάρης Χαραλάμπους: Μπάσο

Φωνητικά: Ιωάννα Μόρφη & Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος, Γιώργος Γιαννόπουλος

Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Τσάβαλλος

Ολόκληρο το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας:

📍31/5 – ΚΟΛΛΙΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

📍20/6 – ΛΑΡΙΣΑ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΗΝΕΙΟΥ

📍21/6 – ΒΕΡΟΙΑ, ΕΥΗΧΗ ΠΟΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΙΑΣ

📍24/6 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΒΕΑΚΕΙΟ

📍27/6 – ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

📍29/6 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

📍3/7 – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΡΟΥΣΙ

📍23/7 – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

📍29/7 – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, ΕΥΒΟΙΑ

📍31/7 – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΔΑ

📍5/8 – ΑΤΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

📍9/8 – ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

📍12/8 – ΣΠΑΡΤΗ, ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ

📍19/8 – ΧΑΝΙΑ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ

📍20/8 – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ

📍1/9 – ΛΕΥΚΑΔΑ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

***

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Ώρα Έναρξης | 21:00

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηρακλείου 13, Πειραιάς 185 33

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com