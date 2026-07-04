Ο Marc Almond συναντά τον Γιώργο Καραδήμο στο ολοκαίνουργιο single “Just Cry“, ένα ξεχωριστό, ανατρεπτικό και ταυτόχρονα σπάνιο γεγονός για την ελληνική δισκογραφία. Ο εμβληματικός Βρετανός καλλιτέχνης, η φωνή των Soft Cell, με τις αμέτρητες διακρίσεις, τα πολυαγαπημένα No1 hits και με πάνω από 38 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων ενώνει τις δυνάμεις του με τον αγαπημένο Έλληνα τραγουδοποιό Γιώργο Καραδήμο για την παγκόσμια κυκλοφορία του “Just Cry” σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου. Mια ιδέα που πήρα σάρκα και οστά με τη παρέμβαση του Αντώνη Βιλλιώτη (διευθυντή της The Hubsters), ο οποίος ένωσε δύο φαινομενικά αντίθετους κόσμους, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική δημιουργία, οι ελληνικές μελωδίες μπορούν να σταθούν επάξια στο εξωτερικό.

Έτσι, ίσως για πρώτη φορά στην ελληνική δισκογραφία, ένα πρωτότυπο ελληνικό τραγούδι συστήνεται σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο εντελώς διαφορετικές, αυτοτελείς εκδοχές. Πρώτα με το τίτλο «Να Κλαις» με τη συμμετοχή και τη καθηλωτική ερμηνεία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες μία αμιγώς διεθνής μπαλάντα – ένα παγκόσμιο release με τον ζωντανό θρύλο της παγκόσμιας pop σκηνής Marc Almond, o οποίος μαγεμένος από τη μελωδία του τραγουδιού, μπήκε στο στούντιο και έδωσε το δικό του μοναδικό, σκοτεινό pop εκτόπισμα.

Στίχοι, Μουσική, Ενορχήστρωση: Γιώργος Καραδήμος

Παραγωγή: Γιώργος Καραδήμος , Αντώνης Βιλλιώτης

Μαντολίνο: Νίκος Κατσίκης

Μίξη: Δημήτρης Δημητριάδης

Mastering: Athens Mastering -Ανέστης Πσαραδάκος

Φωτογραφία Εξωφύλλου: Αντώνης Βιλλιώτης