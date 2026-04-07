Ο τραγουδοποιός Γιάννης Χανιώτακης, με τη μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία του στη μουσική, παρουσιάζει το δεύτερο προσωπικό του single με τίτλο «Παράλληλες Γραμμές», σε μια ιδιαίτερη και απρόσμενη μουσική συνάντηση με τον καταξιωμένο ερμηνευτή Γιώργο Καραδήμο.

Μέσα από μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, ο Γιάννης Χανιωτάκης απελευθερώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του και τα μετατρέπει σε τραγούδι. Ένα τραγούδι που μιλά για τους ονειροπόλους εκείνους ανθρώπους που δεν έμαθαν ποτέ να διαβάζουν τη γλώσσα του έρωτα. Που έμειναν για μια ζωή «αναλφάβητοι» μπροστά στο συναίσθημα, παραδομένοι στην τυχαιότητα της στιγμής. Άνθρωποι που αναζητούν φως, αναζητούν έναν θεό κάτω από τα σκοτεινά φεγγάρια του έρωτα.

Όλες αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα δένονται αρμονικά με γλυκόπικρες μελωδίες και μια πλούσια ενορχήστρωση από σπουδαίους μουσικούς. Το αποτέλεσμα κορυφώνεται μέσα από τη μοναδική, βαθιά και ψυχωμένη ερμηνεία του Γιώργου Καραδήμου, που δίνει στο τραγούδι μια ξεχωριστή συναισθηματική διάσταση.

Το «Παράλληλες Γραμμές» συνοδεύεται και από ένα εξαιρετικό Lyric Video, το οποίο ντύνει με όμορφες εικόνες τη δύναμη και το νόημα των στίχων.

«Παράλληλες Γραμμές» σε μια ζωή γεμάτη όνειρα και πείσμα. Δρόμοι που προχωρούν δίπλα-δίπλα, χωρίς ποτέ να συναντιούνται. Το νέο τραγούδι του Γιάννη Χανιώτακη, μέσα από την μοναδική ερμηνεία του Γιώργου Καραδήμου, έρχεται να ζεστάνει τις καρδιές μας, να μας βάλει σε σκέψεις, να μας θυμίσει να αγαπάμε, να συγχωρούμε και πάνω απ’ όλα να ξανά ερωτευόμαστε.

Κυκλοφορεί από την Plus Rec

Στίχοι – Μουσική: Γιάννης Χανιωτάκης

Χθες βράδυ ονειρεύτηκα

Ότι μ´ αγαπούσες

Δεν ξέρω πώς κατέληξα

Να γίνω όσα μισούσες

Μάτωσα το χέρι μου να δω

Αν νιώθω κάτι όταν πονώ

Αναλφάβητοι του έρωτα

Είμασταν και οι δυο

Παράλληλες γραμμές

Είναι οι ζωές μας

Στο δέρμα πάνω χαρακιές

Που γίνανε πληγές

Ονειροπόλοι σαν και μας

Δεν μαθαίνουνε ποτέ

Είναι οι ζωές μας

Παράλληλες γραμμές

Πήρα το τρένο ξανά

Μετά από καιρό

Να’ ρθω σπίτι να σε δω

Και ας ξέρω

Πως δεν ζεις εδώ

Τις αγάπης οι πληγές

Δεν περνούν σε μια στιγμή

Δεν υπάρχουνε χαμένοι ή νικητές

Σε μια ζωή μισή

Παράλληλες γραμμές

Είναι οι ζωές μας

Στο δέρμα πάνω χαρακιές

Που γίνανε πληγές

Ονειροπόλοι σαν και μας

Δεν μαθαίνουνε ποτέ

Είναι οι ζωές μας

Παράλληλες γραμμές