Ο Σταύρος Νιφοράτος επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου προσφέροντας μας άλλη μια συλλεκτική μουσική συνάντηση με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Θα παρουσιάσει τραγούδια από τη μέχρι τώρα δισκογραφία του, καθώς και νέο ακυκλοφόρητο υλικό που μόλις ολοκληρώθηκε.

Κεντρικό σημείο της βραδιάς αποτελεί το νέο του τραγούδι «Και να προσέχεις», σε μουσική του ίδιου και στίχους του πολυδιάστατου Σταύρου Σταύρου, το οποίο κυκλοφορεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου από τη Formiggart σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το τραγούδι φωτίζει την αγάπη και τη διαρκή φροντίδα, που μένουν αναλλοίωτες, μετά από έναν (απο)χωρισμό.

Απ’ το πρόγραμμα, φυσικά, δε θα λείψουν και οι επιτυχίες του, «Τα Μαγικά Φτερά» και το «Ρώτα την καρδιά», που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, τα ραδιόφωνα και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Παίζουν οι μουσικοί:

Αντώνης Παλαμάρης | Πλήκτρα

Δημήτρης Μποσινάκος | Τύμπανα

Αλέξης Ζορμπάς | Ηλ. Κιθάρα

Δημήτρης Κουζής | Βιολί

Πέτρος Βασιλειάδης | Μπάσο

Ειρήνη Ζούτσου | Φωνητικά

Photo: Stephie Grape

Artwork: Γρηγόρης Μορίκης

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα Έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 37, Αθήνα

Tηλέφωνο κρατήσεων: 210 9226975

Είσοδος: 13€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com