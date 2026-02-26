Ο Σταύρος Νιφοράτος, μετά τη μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία του «Τα Μαγικά Φτερά» και τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε το «Ρώτα την Καρδιά» σε ραδιόφωνα και ψηφιακές πλατφόρμες, συνεχίζει σταθερά τη δισκογραφική του πορεία με την παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Και να προσέχεις».

Το «Και να προσέχεις», σε μουσική του ίδιου και στίχους του πολυδιάστατου Σταύρου Σταύρου, ξεχωρίζει για την εσωτερικότητα και την ωριμότητά του. Ένα τραγούδι που αποτυπώνει την αγάπη και τη φροντίδα που παραμένουν ακόμη κι όταν οι δρόμοι χωρίζουν και εστιάζει στο «να προσέχεις» που λέγεται από καρδιάς δίχως να είναι μόνο μια τυπική ευχή αλλά η έγνοια για τον άνθρωπο που αγαπήσαμε αληθινά στο χρόνο που συνυπήρξαμε.

Το τραγούδι αποτελεί ένα ακόμη track του πρώτου ολοκληρωμένου προσωπικού άλμπουμ του Σταύρου Νιφοράτου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Και τα τρία πρόσφατα τραγούδια του, αποτελούν σταθμούς της ίδιας καλλιτεχνικής διαδρομής και μιας ενότητας που εμπεριέχει το φως, την αγάπη και τη συναισθηματική αλήθεια.

Είναι η έκφραση ενός χαρισματικού καλλιτέχνη, που εκτός από το μουσικό του ταλέντο, μας χαρίζει και μια ξεχωριστή φωνή της οποίας το ηχόχρωμα, η ερμηνεία και η ευαισθησία της, έχουν αποθηκευτεί ήδη στη συναισθηματική μας μνήμη.

Πιάνο: Πένυ Σακελλαρίου

Τύμπανα: Μανώλης Γιαννίκιος

Κιθάρες: Λάμπης Κουντουρόγιαννης

Μπάσο: Γιώργος Μπουλντής

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Φωνητικά | Ενορχήστρωση & επιμέλεια ηχογραφήσεων: Άρης Ζέρβας

Ηχογράφηση / Μίξη / Mastering: Γιάννης Παξεβάνης, Βαγγέλης Σαπουνάς