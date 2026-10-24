Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Η Amanda (Juliette Binoche) διαφωνεί με τον πατριό της, Martin (Tom Courtenay), πάνω σε ένα θέμα ηθικής που έχει να κάνει με την μητέρα της Leslie (Anna Calder-Marshall), η οποία πάσχει από άνοια. Με αυτήν την αφορμή, ξετυλίγεται η απαιτητική καθημερινότητα της οικογένειας, η οποία έχει την ευθύνη της φροντίδας της.

Ο Lance Hammer γράφει και σκηνοθετεί το «Βασίλισσα στη Θάλασσα» (“Queen at Sea”), τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, η οποία απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βερολίνου και, λόγω του ρεαλισμού που τη χαρακτηρίζει, ενίοτε μοιάζει με ντοκιμαντέρ. Επιλέγοντας ιδιαίτερη κινηματογράφηση, με πολλά από τα πλάνα να στήνονται «στρεβλά», καθώς έχουν ιδιαίτερα χαμηλό άξονα, ο δημιουργός τονίζει ότι οι χαρακτήρες του βρίσκονται τοποθετημένοι σε μια κατάσταση την οποία δεν έχουν οι ίδιοι επιλέξει και η οποία βγάζει τον κόσμο τους εκτός ισορροπίας.

Με εφόδιο τις καταπληκτικές ερμηνείες των Courtenay και Calder-Marshall, οι οποίες επίσης βραβεύθηκαν στο Φεστιβάλ Βερολίνου, αλλά και την πάντοτε καίρια ερμηνευτική προσέγγιση της Binoche, το φιλμ κερδίζει την προσοχή του θεατή, χωρίς, ωστόσο, να δημιουργεί πολύ έντονη συγκίνηση. Νοιώθω, επίσης, ότι αν ήταν πιο σύντομο σε διάρκεια, θα λειτουργούσε καλύτερα ως προς τη συναισθηματική σύνδεση του θεατή. Η αλήθεια είναι ότι προσεγγίζει το δύσκολο θέμα του με σεβασμό και χωρίς να προσπαθεί να εκβιάσει συναισθήματα, με τη σκληρότητα και την τρυφερότητα να συνυπάρχουν ισορροπημένα. Ο φόβος της ανημπόριας, τα παράξενα παιχνίδια του νου, η ακούσια απώλεια της αξιοπρέπειας, η δύναμη των ενστίκτων, αλλά και το να μην αναγνωρίζεις πια ακριβώς τον δικό σου άνθρωπο και το πώς επηρεάζεται ολόκληρη η οικογένεια από αυτό το γεγονός, αποτυπώνονται με ιδιαίτερο βάρος και βαρύτητα στο έργο αυτό, το οποίο θέτει ορισμένα σοβαρά και πολύπλοκα ηθικά ζητήματα, όμως, δεν κατάφερε να πυροδοτήσει όπως θα επιθυμούσα το συναίσθημά μου.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από το Cinobo, από την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου.

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