Ο τραγουδοποιός Ανδρέας Λάμπρου μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Taboo» σε στίχους και μουσική του ίδιου. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό κινηματογραφικό dance κομμάτι, που μιλάει για μία απαγορευμένη σχέση, που ενώ βρίσκεται μπροστά στα μάτια του κόσμου, δεν αποκαλύπτεται και παραμένει για πάντα κρυφή!

Κυκλοφορεί από την Heaven Music.

Ο Ανδρέας Λάμπρου έχει γράψει τραγούδια για το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη διαφήμιση, αλλά και σε σπουδαίους ερμηνευτές όπως Νταλάρας, Βιτάλη, Μητσιάς, Γαλάνη, Παπακωνσταντίνου, Πρωτοψάλτη κ.α.