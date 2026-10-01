Ο τραγουδοποιός Ανδρέας Λάμπρου μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Γη που αιμορραγεί» σε στίχους και μουσική του ίδιου. Ένα τραγούδι που περιγράφει το πόσο …«όμορφα» καταστρέφουμε αυτόν τον πλανήτη. Ένα τραγούδι που θέλει να ευαισθητοποιήσει όσους ευαίσθητους έχουν απομείνει ακόμα…

Στο τραγούδι συμμετέχει η Παιδική Χορωδία του Δημήτρη Τυπάλδου.

Το «Γη που αιμορραγεί» κυκλοφορεί μαζί με video clip, τη σκηνοθεσία του οποίου υπογράφει ο Μιχαήλ Μαυρομούστακος, ενώ στο clip συμμετέχουν και τα παιδιά από τα Εκπαιδευτήρια Ηλιάδη.

Κυκλοφορεί από την Heaven Music.