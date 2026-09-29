Ο Χρήστος Γεροντίδης, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της νεότερης γενιάς κυκλοφορεί νέο τραγούδι!

Τον γνωρίσαμε από την σταθερή συνεργασία στις live εμφανίσεις του με τον Σταμάτη Κραουνάκη, ενώ δισκογραφικά έχει ένα ολόκληρο album με την υπογραφή του Κραουνάκη, καθώς και ένα τραγούδι από τον Φοίβο Δεληβοριά. Το νέο του τραγούδι φέρει την υπογραφή του

Ανδρέα Λάμπρου και έχει τίτλο : «Ο Παλιάνθρωπος».

Πρόκειται για ένα καθαρόαιμο ζεϊμπέκικο, που μας μεταφέρει σε μία άλλη εποχή, τότε που υπήρχανε οι πραγματικοί μάγκες περιγράφοντάς μας τη ζωή ενός ανθρώπου της νύχτας, που θέλει να παίζουν όλοι με τους δικούς του όρους, έχοντας όμως ταυτόχρονα μία απέραντη ειλικρίνεια και ντομπροσύνη.

Στο μπουζούκι συναντάμε τον δεξιοτέχνη Μανώλη Καραντίνη, ενώ στην ενορχήστρωση τον Αβέτ Κιζιριάν.

Ερμηνεία: Χρήστος Γερροντίδης

Μουσική, στίχοι: Ανδρέας Λάμπρου

Ενορχήστρωση: Αβέτ Κιζιριάν

Μπουζούκι, Μπαγλαμάς, Κιθάρες: Μανώλης Καραντίνης

Πιάνο: Αβέτ Κιζιριάν

Πλήκτρα: Ανδρέας Λάμπρου

Μπάσο: Γιώργος Ιωαννίδης

Κρουστά: Νικόλας Παπαδόπουλος

Δεύτερη φωνή: Ανδρέας Λάμπρου

Ηχογράφηση φωνής: Τάκης Αργυρίου

Ηχογράφηση, Μίξη, Μastering: Αβέτ Κιζιριάν