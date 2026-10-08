Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης συναντιούνται στο «Γύρνα Σελίδα», μια νέα ψηφιακή κυκλοφορία σε μουσική και στίχους του Νίκου Δελλαπόρτα. Στο τραγούδι συμμετέχουν με τις κλασικές κιθάρες τους οι Stelios & Yiorgos, ο Στέλιος και ο Γιώργος Γκόλγκαρης.

Ο τίτλος δίνει και την κατεύθυνση των στίχων: την απόφαση να αφήσει κανείς πίσω όσα τον κρατούν στάσιμο και να δοκιμάσει μια νέα αρχή. Οι δύο ερμηνευτές μοιράζονται αυτό το κάλεσμα για αλλαγή, ενώ οι κιθάρες έχουν κεντρική θέση στον ήχο του τραγουδιού.

Την ενορχήστρωση υπογράφει επίσης ο Νίκος Δελλαπόρτας. Έτσι, το «Γύρνα Σελίδα» φέρνει στο ίδιο τραγούδι δύο γνώριμες φωνές και το κιθαριστικό δίδυμο των Stelios & Yiorgos, γύρω από μια ιδέα που χωρά τόσο τις δύσκολες αποφάσεις όσο και τις δεύτερες ευκαιρίες.

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες ενώ κυκλοφορεί από την FM Records.