Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου Club για τέσσερα συνεχόμενα Σάββατα του Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον φετινό κύκλο των χειμερινών του εμφανίσεων με ένα πρόγραμμα που στρέφει το βλέμμα στα τραγούδια της διαδρομής του.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κομμάτια που ταξίδεψαν μέσα στα χρόνια, αγαπήθηκαν από το κοινό και έγιναν σταθερό σημείο αναφοράς στις συναυλίες του, αλλά και τραγούδια που είχαν λείψει από τα τελευταία του live και επιστρέφουν φέτος στη σκηνή.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης θα παρουσιάσει και νέα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν πρόσφατα, προετοιμάζοντας το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφικής του πορείας.

Στην παράσταση συμμετέχει ο Νίκος Χρηστίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει και δικά του τραγούδια.

Τον Δημήτρη Ζερβουδάκη πλαισιώνουν οι:

Θανάσης Αρχανιώτης — τύμπανα

Διαμαντής Καραγιαννακίδης — πλήκτρα

Φίλιππος Παππάς — ηλεκτρική κιθάρα

Χρήστος Τσαπράζης — ηλεκτρικό μπάσο

Νίκος Χρηστίδης — τραγούδι, μπουζούκι, μπαγλαμάς

Παραστάσεις: Σάββατα 7, 14, 21 & 28 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο: 17€

Προπώληση: more.com