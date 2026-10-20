Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης ενώνουν τις φωνές τους στο νέο τραγούδι «Γύρνα Σελίδα», σε μουσική και στίχους του Νίκου Δελλαπόρτα.

Δύο ξεχωριστές και αγαπημένες φωνές συναντιούνται σε ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα. Η λιτή ενορχήστρωση αναδεικνύει τον ζεστό ήχο της κιθάρας, ενώ η μουσική παρουσία των Stelios & Yiorgos συμπληρώνει μοναδικά το αποτέλεσμα.

Το «Γύρνα Σελίδα» μιλά για την ανάγκη να αφήνουμε πίσω όσα μας κρατούν και να βρίσκουμε το θάρρος να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Για τις αλλαγές που φέρνει η ζωή, τις δεύτερες ευκαιρίες και εκείνη τη στιγμή που αποφασίζουμε πως ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε.