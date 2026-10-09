Ο Χρήστος Θηβαίος επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου Plus μετά από δέκα χρόνια, για έναν κύκλο τεσσάρων εμφανίσεων με επίκεντρο το τραγούδι, τη μνήμη και την αμεσότητα της ζωντανής ερμηνείας. Το πρόγραμμα διατρέχει την πορεία του από τους «Συνήθεις Υπόπτους» και τις σημαντικές συνεργασίες του μέχρι τις πιο πρόσφατες προσωπικές του δουλειές.

Η παράσταση στηρίζεται σε μια λιτή, ακουστική προσέγγιση, με τα τραγούδια να επανέρχονται σε πιο άμεση μορφή και τη σχέση με το κοινό να βρίσκεται στο κέντρο. Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκονται ο Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο και ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος στα τύμπανα.

Τη μουσική επιμέλεια έχει ο επί τρεις δεκαετίες συνεργάτης του Γιώργος Κορρές, σε ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να ενώσει διαφορετικές περιόδους της διαδρομής του Χρήστου Θηβαίου χωρίς να χάνει τον προσωπικό και εξομολογητικό χαρακτήρα των τραγουδιών του.

Συντελεστές:

Πιάνο: Ανδρέας Αποστόλου

Τύμπανα: Καλλίστρατος Δρακόπουλος

Μουσική επιμέλεια / επιμέλεια ήχου: Γιώργος Κορρές

Φωτογραφία: Αντώνης Γιαμουρής

Εικαστικό: Γιάννης Ρούσσος

Ημερομηνίες εμφανίσεων:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Ώρες:

Πόρτες: 20:00

Έναρξη: 21:00

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ.: 210 9226975

Εισιτήριο: 17€

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