Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου Club, με τη νέα μουσική παράσταση «Άιντε να Σμίξουμε Ξανά».

Η παράσταση συγκεντρώνει στοιχεία που συνοδεύουν μέχρι σήμερα τη μουσική του διαδρομή: την Κρήτη και τις ρίζες της, το ελληνικό τραγούδι, τις προσωπικές του δημιουργίες, αλλά και τραγούδια αγαπημένων δημιουργών που έχουν γίνει μέρος της δικής του μουσικής ιστορίας.

Στο «Άιντε να Σμίξουμε Ξανά» συναντιούνται το παλιό με το καινούργιο, η παράδοση με τον ηλεκτρικό ήχο, το λαούτο με την κιθάρα και οι μνήμες με τα τραγούδια του σήμερα.

Με μια μπάντα μουσικών που τον συνοδεύει στη νέα αυτή διαδρομή, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα χωρίς στενά μουσικά όρια, που ξεκινά από την Κρήτη και το παραδοσιακό τραγούδι και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία και τις δικές του συνθέσεις.

Μαζί του οι μουσικοί:

Μιχάλης Παχάκης — λαούτο, μπουζούκι

Γιάννης Ταυλάς — ηλεκτρική κιθάρα, ενορχήστρωση

Γιάννης Γρυπαίος — ηλεκτρικό μπάσο

Πάνος Γεωργακόπουλος — τύμπανα

Συντελεστές:

Ηχοληψία: Μάκης Δρακόπουλος

Φώτα: Γιάννης Μπράτσης

Ημερομηνίες: Παρασκευές 13 & 27 Νοεμβρίου 2026

Έναρξη: 21:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή 35 & Θαρύπου 3, Νέος Κόσμος

Τηλ.: 210 9226975, 210 9239031

Εισιτήρια: 14€

Προπώληση: more.com