Η Kacey Musgraves κυκλοφόρησε το «Weekend in Texas», ένα νέο τραγούδι για την απόφαση να απομακρυνθείς από μια σχέση που έχει πάψει να λειτουργεί. Το Τέξας γίνεται ο προορισμός ενός σαββατοκύριακου μακριά από όσα προσπαθούσε για καιρό να διορθώσει.

Στο «Weekend in Texas», η Musgraves απευθύνεται σε έναν σύντροφο του οποίου τον εγωισμό δεν θέλει πια να ανέχεται. Έχει προσπαθήσει αρκετά να κρατήσει τη σχέση ζωντανή. Τώρα επιλέγει να φύγει. Είναι μια ιστορία που ταιριάζει με τον τρόπο που γράφει συχνά: το δύσκολο συναίσθημα βρίσκεται εκεί, αλλά η απόφαση διατυπώνεται με αμεσότητα και μια παιχνιδιάρικη αιχμή.

Το τραγούδι έρχεται λίγους μήνες μετά το Middle of Nowhere, τον δίσκο με τον οποίο η Musgraves επέστρεψε έντονα στις μουσικές επιρροές της γενέτειράς της. Το MusicCorner είχε παρουσιάσει εκείνη την κυκλοφορία τον Μάιο. Το «Weekend in Texas» συνεχίζει αυτή τη διαδρομή, αλλά ανήκει σε μια νέα, ξεχωριστή δουλειά που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Ένας “δεύτερος τόμος” με βλέμμα και πέρα από τα σύνορα

Το Middle of Nowhere Vol. 2: Tex Mex Tapes έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου 2027 από τη Lost Highway. Θα περιλαμβάνει 16 τραγούδια, ανάμεσά τους τέσσερα εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Η Musgraves παρουσιάζει τον δεύτερο τόμο ως συνέχεια της εξερεύνησής της στη μουσική και πολιτισμική σχέση ανάμεσα στο Τέξας και το Μεξικό.

Στη λίστα βρίσκονται μια ισπανόφωνη εκδοχή του «Uncertain, TX» με τους Intocable και μια ζωντανή ηχογράφηση του «Tú Solo Tú» με τους Mariachi Oro de América. Προς το παρόν, το «Weekend in Texas» και το «Mi Tesoro» είναι τα δύο νέα τραγούδια με τα οποία συστήνει αυτή την επόμενη κυκλοφορία.