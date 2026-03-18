Η διεθνής δισκογραφία συνεχίζει να τρέχει με έντονο ρυθμό και κάθε εβδομάδα φέρνει μικρά –και μεγάλα– διαμαντάκια. Από country και indie μέχρι pop και alternative, οι τελευταίες κυκλοφορίες επιβεβαιώνουν ότι το 2026 έχει ήδη αρχίσει δυνατά. Ξεχωρίσαμε πέντε singles που αξίζουν την προσοχή σου αυτή τη στιγμή.

Bailey Zimmerman, Brandon Lake – Just Believe

Η σύμπραξη του Bailey Zimmerman με τον Brandon Lake φέρνει ένα τραγούδι που πατάει ανάμεσα στην country και το gospel. Το “Just Believe” κυκλοφόρησε 13 Μαρτίου 2026 και ήδη ξεχωρίζει για τη συναισθηματική του ένταση και τη δυναμική ερμηνεία των δύο καλλιτεχνών.

Ένα “faith-driven anthem” με έντονο συναίσθημα και crossover χαρακτήρα.

Noah Kahan – Porch Light

Ο Noah Kahan συνεχίζει στο γνώριμο indie folk μονοπάτι του, με το “Porch Light” να ξεχωρίζει για τη ζεστασιά και τη νοσταλγική του διάθεση. Το τραγούδι εμφανίζεται ήδη σε λίστες νέων κυκλοφοριών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στη σύγχρονη alternative σκηνή. Ιδανικό για όσους αγαπούν τον storytelling ήχο.

Kacey Musgraves – Dry Spell

Η Kacey Musgraves επιστρέφει με το “Dry Spell”, ένα κομμάτι που ισορροπεί ανάμεσα στην country και την πιο σύγχρονη pop αισθητική. Ήδη ξεχωρίζει σε playlists νέων κυκλοφοριών, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν από τα πιο “πιασάρικα” της περιόδου.

Ανάλαφρο αλλά με χαρακτήρα, ακριβώς όπως μας έχει συνηθίσει η ερμηνεύτρια.

Bleachers – dirty wedding dress

Οι Bleachers του Jack Antonoff συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο στο σύγχρονο indie pop/rock. Το “dirty wedding dress” είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αισθητικής τους: ρετρό vibes, συναισθηματική ένταση και έντονη παραγωγή.

Ένα κομμάτι που μοιάζει έτοιμο για live εκρήξεις.

Charlotte Cardin – The Way We Touch

Η Charlotte Cardin παραδίδει ένα αισθησιακό και atmospheric pop track. Το “The Way We Touch” έχει ήδη βρει θέση σε μεγάλες playlists νέων κυκλοφοριών, δείχνοντας τη δυναμική του από νωρίς. Μινιμαλιστικό, ατμοσφαιρικό και απόλυτα σύγχρονο.