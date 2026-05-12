Η Kacey Musgraves κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ “Middle of Nowhere”, μια δουλειά που μοιάζει να τη βρίσκει σε σημείο επιστροφής, όχι όμως με την έννοια της αναδίπλωσης. Περισσότερο σαν μια καλλιτέχνιδα που, ύστερα από μεγάλες διαδρομές ανάμεσα στην country, την pop, τη folk και τις προσωπικές της μεταμορφώσεις, ξαναπιάνει το νήμα από τον τόπο που τη διαμόρφωσε: το Τέξας, τις μικρές πόλεις, τους ανοιχτούς ορίζοντες και εκείνη την αίσθηση ότι κάπου στη μέση του πουθενά μπορεί τελικά να ακούσεις πιο καθαρά τον εαυτό σου.

Το “Middle of Nowhere” κυκλοφόρησε από τη Lost Highway και είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ της. Περιλαμβάνει 13 τραγούδια και συνεργασίες με τους Gregory Alan Isakov, Billy Strings, Miranda Lambert και Willie Nelson.

Η ίδια η Musgraves δεν αντιμετωπίζει τον τίτλο απλώς ως γεωγραφική αναφορά. Το “middle of nowhere” για εκείνη είναι και τόπος και ψυχική κατάσταση. Η αφετηρία του άλμπουμ συνδέεται με το Golden του Τέξας, τη μικρή γενέτειρά της, όπου υπήρχε μια πινακίδα που έγραφε περίπου ότι η πόλη βρίσκεται «κάπου στη μέση του πουθενά». Από αυτή την εικόνα γεννήθηκε το αισθητικό και συναισθηματικό κέντρο του δίσκου.

Μετά το πιο εσωστρεφές “Deeper Well” του 2024, το νέο άλμπουμ μοιάζει με το επόμενο στάδιο μιας περιόδου εκκαθάρισης. Η Musgraves έχει μιλήσει για ένα διάστημα προσωπικής επανεκτίμησης, μοναχικότητας και αναζήτησης, στο οποίο ένιωσε για πρώτη φορά άνετα μέσα σε έναν χώρο «μη ορισμένο» από κανέναν άλλο. Αυτή η ενδιάμεση κατάσταση, αυτό που περιγράφει ως “liminal space”, γίνεται εδώ τραγούδι, ήχος και διάθεση.

Μουσικά, το “Middle of Nowhere” δείχνει να κοιτάζει πιο καθαρά προς την παραδοσιακή country, χωρίς όμως να κλείνεται σε αυτή. Το επίσημο περιγραφικό υλικό του άλμπουμ μιλά για αγάπη στα Texas dancehall classics, για χιούμορ απέναντι στην ανθρώπινη κατάσταση και για έναν ήχο όπου η παραδοσιακή country συναντά στοιχεία από Norteño και Zydeco. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι αναφορές σε pedal steel, ακορντεόν, ρυθμούς του Τέξας, bluegrass, pop και μεξικανικές αποχρώσεις.

Το άλμπουμ έχει επίσης ιδιαίτερο βάρος επειδή ξαναφέρνει τη Musgraves κοντά σε παλιούς συνεργάτες. Την παραγωγή υπογράφει η ίδια μαζί με τους Daniel Tashian και Ian Fitchuk, ενώ η Musgraves συμμετέχει στη σύνθεση και των 13 τραγουδιών. Αυτό δίνει στο “Middle of Nowhere” την αίσθηση μιας δουλειάς που δεν χτίστηκε απλώς για να σηματοδοτήσει «επιστροφή στις ρίζες», αλλά για να ξαναβρεί μια παλιά γλώσσα με πιο ώριμο βλέμμα.

Στο επίκεντρο του δίσκου βρίσκεται το “Dry Spell”, το πρώτο τραγούδι που προηγήθηκε της κυκλοφορίας. Με σαρκασμό, country διάθεση και το χαρακτηριστικό της παιχνίδι ανάμεσα στην αμεσότητα και την κομψή ειρωνεία, η Musgraves δείχνει ότι μπορεί να γράψει για μοναξιά, επιθυμία και αμηχανία χωρίς να βαρύνει υπερβολικά το τραγούδι.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν και οι συνεργασίες. Ο Willie Nelson εμφανίζεται στο “Uncertain, TX”, φέρνοντας μαζί του ένα σχεδόν συμβολικό βάρος, καθώς για τη Musgraves παραμένει μία από τις μεγάλες πατρικές μορφές της country. Η Miranda Lambert συμμετέχει στο “Horses and Divorces”, ένα τραγούδι που αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον λόγω της παλαιότερης έντασης που υπήρχε ανάμεσα στις δύο καλλιτέχνιδες και η οποία φαίνεται πλέον να έχει κλείσει τον κύκλο της.

Το “Middle of Nowhere” δεν είναι, λοιπόν, μια απλή country αναδρομή. Είναι περισσότερο μια επανατοποθέτηση. Η Musgraves, που γνώρισε μεγάλη διεθνή αναγνώριση με το βραβευμένο “Golden Hour”, έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από διαφορετικές φάσεις: πιο κινηματογραφική pop, προσωπική εξομολόγηση, folk εσωστρέφεια. Εδώ μοιάζει να λέει ότι όλες αυτές οι διαδρομές δεν την απομάκρυναν από την country, αλλά της έδωσαν περισσότερους τρόπους να επιστρέψει σε αυτή.

Ακόμη και η προώθηση του άλμπουμ κράτησε τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της. Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία, η Musgraves εμφανίστηκε σε βίντεο ντυμένη …αρμαντίλο, πηγαίνοντας σε καταστήματα για να αγοράσει το ίδιο της το άλμπουμ, με έναν υπάλληλο μάλιστα να μην αναγνωρίζει το όνομά της. Ήταν μια χαρακτηριστικά Kacey στιγμή: αυτοσαρκασμός, country εικονογραφία, λίγο σουρεαλιστικό χιούμορ και μια διάθεση να μη φοβηθεί ποτέ την αμηχανία.

Η λίστα τραγουδιών του άλμπουμ περιλαμβάνει τα:

Middle of Nowhere, Dry Spell, Back On The Wagon, I Believe In Ghosts, Abilene, Coyote με τον Gregory Alan Isakov, Loneliest Girl, Everybody Wants To Be A Cowboy με τον Billy Strings, Horses and Divorces με τη Miranda Lambert, Uncertain, TX με τον Willie Nelson, Rhinestoned, Mexico Honey και Hell On Me.

Με το “Middle of Nowhere”, η Kacey Musgraves δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι «επιστρέφει» στην country. Περισσότερο δείχνει ότι δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από αυτή. Απλώς χρειάστηκε να περάσει από άλλους ήχους, άλλες πόλεις, άλλες σχέσεις και άλλες σιωπές για να φτάσει ξανά σε έναν δίσκο που ακούγεται σαν σπίτι: λίγο σκονισμένο, λίγο αστείο, λίγο πληγωμένο, αλλά γεμάτο αλήθεια.