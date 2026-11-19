Η Ella Langley έγραψε ιστορία με έξι βραβεία, η Dolly Parton τιμήθηκε σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, οι Brooks & Dunn αποθεώθηκαν για τη συνολική προσφορά τους και η Taylor Swift επέστρεψε στη σκηνή της διοργάνωσης έπειτα από 13 χρόνια. Τα CMA Awards 2026 γιόρτασαν την 60ή τους τελετή με ένα πρόγραμμα που έφερε κοντά μεγάλες προσωπικότητες της country, νεότερους καλλιτέχνες και μουσικούς που έχουν ξεπεράσει εδώ και χρόνια τα όρια του συγκεκριμένου είδους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Bridgestone Arena του Nashville, με οικοδέσποινα τη Lainey Wilson για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ήταν μια βραδιά με ισχυρό συμβολισμό για την αμερικανική μουσική σκηνή, καθώς τα Country Music Association Awards, που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 1967, συμπλήρωσαν 60 διοργανώσεις, συνεχίζοντας να τιμούν τόσο τους δημιουργούς όσο και τους ερμηνευτές που διαμορφώνουν την εξέλιξη της country.

Η Ella Langley κατέρριψε το ρεκόρ της διοργάνωσης

Το πρόσωπο της βραδιάς ήταν αναμφισβήτητα η Ella Langley. Η τραγουδίστρια από την Alabama, που είχε συγκεντρώσει εννέα υποψηφιότητες, κατέκτησε έξι βραβεία, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες από έναν καλλιτέχνη σε μία χρονιά στην ιστορία των CMA Awards.

Η Langley αναδείχθηκε Entertainer of the Year, επικρατώντας απέναντι σε ονόματα όπως οι Luke Combs, Chris Stapleton, Cody Johnson και η περσινή νικήτρια Lainey Wilson.

Η επιτυχία της «Choosin’ Texas» της χάρισε τα βραβεία Single of the Year, Song of the Year και Music Video of the Year, ενώ το album της Dandelion αναδείχθηκε Album of the Year. Παράλληλα, κέρδισε και τον τίτλο της Female Vocalist of the Year, ολοκληρώνοντας έναν εντυπωσιακό προσωπικό θρίαμβο.

Στην απονομή του τελευταίου μεγάλου βραβείου, η ίδια αστειεύτηκε ότι είχε σχεδόν κουραστεί να βλέπει τον εαυτό της να ανεβαίνει στη σκηνή! Η Lainey Wilson εμφανίστηκε τότε με μια …διακοσμημένη σκούπα, κάνοντας χιούμορ για το απόλυτο «σκούπισμα» των βραβείων από τη συνάδελφό της.

Σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία είχε και η Miranda Lambert, η οποία απέσπασε τρεις διακρίσεις χάρη στη συμμετοχή της ως δημιουργός και παραγωγός στις βραβευμένες δουλειές της Langley.

Το συγκινητικό αντίο στην Dolly Parton

Η τελετή άνοιξε με ένα αφιέρωμα στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2026, σε ηλικία 80 ετών.

Η Lainey Wilson και ο Vince Gill ερμήνευσαν μαζί το εμβληματικό «I Will Always Love You», ένα τραγούδι που η Parton είχε γράψει το 1973 και το οποίο συνδέθηκε τόσο με τη δική της καριέρα όσο και με τη μεταγενέστερη παγκόσμια επιτυχία της Whitney Houston.

Η ερμηνεία τους δημιούργησε μία από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της διοργάνωσης, με την Taylor Swift να παρακολουθεί συγκινημένη από το κοινό.

Λίγο αργότερα, η ατμόσφαιρα άλλαξε όταν η Lainey Wilson υποδέχθηκε τον Brad Paisley για ένα χιουμοριστικό μουσικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου διασκεύασαν με σατιρικούς στίχους γνωστά τραγούδια της country. Ανάμεσά τους ήταν το «Coal Miner’s Daughter» της Loretta Lynn, που μεταμορφώθηκε σε «Data Miner’s Daughter», αλλά και το «Always on My Mind» του Willie Nelson, που απέκτησε μια πιο σύγχρονη, τεχνολογική εκδοχή με τίτλο «Always on My Phone».

Brooks & Dunn: Μια τιμητική διάκριση για δεκαετίες μουσικής προσφοράς

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχε η βράβευση των Brooks & Dunn με το Willie Nelson Lifetime Achievement Award, μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις της διοργάνωσης.

Το θρυλικό δίδυμο της country, αποτελούμενο από τους Kix Brooks και Ronnie Dunn, απέσπασε επίσης το βραβείο Vocal Duo of the Year, διευρύνοντας το εντυπωσιακό ρεκόρ του σε 21 συνολικές νίκες στα CMA Awards.

Πριν από την απονομή της τιμητικής διάκρισης, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σύνολο καλλιτεχνών παρουσίασε γνωστές επιτυχίες τους. Οι Halestorm, ο Marcus King, οι Brothers Osborne, ο HARDY και ο Luke Bryan έδωσαν διαφορετικό χαρακτήρα σε τραγούδια όπως τα «Boot Scootin’ Boogie», «Hard Workin’ Man», «Hillbilly Deluxe» και «Play Something Country».

Η παρουσία των Halestorm πρόσθεσε μάλιστα μια έντονη rock διάσταση στο αφιέρωμα, αποδεικνύοντας πόσο μεγάλη απήχηση έχει αποκτήσει το έργο των Brooks & Dunn και έξω από τον παραδοσιακό χώρο της country.

Το βραβείο στους δύο μουσικούς παρέδωσε η Taylor Swift, ολοκληρώνοντας έτσι μια από τις πιο χαρακτηριστικές ενότητες της βραδιάς.

Οι συνεργασίες που ξεχώρισαν στη σκηνή

Από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συναντήσεις ήταν εκείνη της Kacey Musgraves με τη Miranda Lambert, οι οποίες ερμήνευσαν το «Horses & Divorces» από το album Middle of Nowhere της Musgraves.

Οι Mumford & Sons ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τον Chris Stapleton για το «Here», συνδυάζοντας τη folk ταυτότητα του βρετανικού συγκροτήματος με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική δύναμη του Αμερικανού τραγουδιστή.

Ο Stapleton εμφανίστηκε επίσης στο πλευρό του Stephen Wilson Jr., ο οποίος αναδείχθηκε New Artist of the Year. Ο ίδιος ο Stapleton απέσπασε το βραβείο Male Vocalist of the Year για ένατη φορά στην καριέρα του, διευρύνοντας το δικό του ρεκόρ στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Από τις υπόλοιπες εμφανίσεις ξεχώρισαν ο Tim McGraw με το «Don’t Take the Girl», ο Luke Combs με το «Miss You Here», η Megan Moroney με το «Beautiful Things» και η Lainey Wilson με το νέο της τραγούδι «Just A Woman».

Οι Zach Top και Dierks Bentley τίμησαν επίσης τη μνήμη του John Anderson, ερμηνεύοντας την επιτυχία του «Swingin’», ενώ οι Red Clay Strays, που κέρδισαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο Vocal Group of the Year, παρουσίασαν το «Revival».

Η Taylor Swift επέστρεψε στις country ρίζες της

Η εμφάνιση της Taylor Swift είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η τελευταία φορά που είχε τραγουδήσει στα CMA Awards ήταν το 2013.

Η Swift ερμήνευσε το «I Knew It, I Knew You», από το soundtrack της ταινίας Toy Story 5, συνδυάζοντάς το με το «Our Song», ένα από τα τραγούδια που την καθιέρωσαν στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Η εμφάνισή της ξεκίνησε από τους παρασκηνιακούς χώρους της αρένας, με συμμετοχές γνωστών μουσικών της country, και συνεχίστηκε στην κεντρική σκηνή, όπου τη συνόδευσε ο Keith Urban στο μπάντζο.

Ήταν μια συμβολική επιστροφή στο είδος από το οποίο ξεκίνησε, προτού εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της σύγχρονης pop.

Οι σημαντικότεροι νικητές των CMA Awards 2026

Entertainer of the Year: Ella Langley

Ella Langley Album of the Year: Dandelion – Ella Langley

Dandelion – Ella Langley Single of the Year: «Choosin’ Texas» – Ella Langley

«Choosin’ Texas» – Ella Langley Song of the Year: «Choosin’ Texas»

«Choosin’ Texas» Female Vocalist of the Year: Ella Langley

Ella Langley Male Vocalist of the Year: Chris Stapleton

Chris Stapleton Vocal Group of the Year: The Red Clay Strays

The Red Clay Strays Vocal Duo of the Year: Brooks & Dunn

Brooks & Dunn New Artist of the Year: Stephen Wilson Jr.

Stephen Wilson Jr. Musical Event of the Year: «McArthur» – HARDY, Eric Church, Morgan Wallen & Tim McGraw

«McArthur» – HARDY, Eric Church, Morgan Wallen & Tim McGraw Music Video of the Year: «Choosin’ Texas» – Ella Langley

«Choosin’ Texas» – Ella Langley Musician of the Year: Charlie Worsham (κιθάρα)

Η 60ή διοργάνωση των CMA Awards αποτύπωσε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο τις διαφορετικές κατευθύνσεις της σύγχρονης country. Από την ιστορική επικράτηση της Ella Langley μέχρι τις συνεργασίες με καλλιτέχνες του rock και της folk, το Nashville παρουσίασε μια μουσική σκηνή που εξακολουθεί να τιμά τις παραδόσεις της, αλλά και να ανανεώνεται.

Και μέσα σε μια βραδιά γεμάτη βραβεία, εντυπωσιακές εμφανίσεις και μεγάλα ονόματα, το αφιέρωμα στην Dolly Parton υπενθύμισε πως η ιστορία της country δεν γράφεται μόνο από όσους ανεβαίνουν σήμερα στη σκηνή, αλλά και από εκείνους που διαμόρφωσαν τον ήχο της για ολόκληρες γενιές…