Η Norah Jones και ο Chris Stapleton ενώνουν τις φωνές τους στο νέο «April’s Gone», που κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου ως αυτόνομο single. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με ασυνήθιστη αφετηρία: μια σχέση που έχασε τη ζωντάνια της και δύο ανθρώπους που ελπίζουν να τη βρουν ξανά μέσα στις γιορτές.

Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν η Jones και ο Leon Michels, ο οποίος ανέλαβε και την παραγωγή. Αντί για τον θόρυβο μιας γιορτινής ενορχήστρωσης, επέλεξαν έναν λιτό ήχο με πιάνο, μπάσο και τύμπανα. Έτσι, το βάρος πέφτει στις δύο ερμηνείες και στην ιστορία που αφηγούνται.

Πώς μπήκε ο Stapleton στο τραγούδι

Η Jones είχε στο μυαλό της τη φωνή του Stapleton αμέσως μόλις έγραψαν το «April’s Gone». Όπως εξήγησε, ήθελε από καιρό να τραγουδήσει μαζί του. Ο μουσικός Mickey Raphael τούς έφερε σε επαφή και λίγο αργότερα έλαβε στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο την ηχογράφηση με τη δική του ερμηνεία.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί ξανά επί σκηνής, μεταξύ άλλων σε συναυλίες προς τιμήν του Willie Nelson και της Dolly Parton. Το «April’s Gone» είναι η πρώτη τους κοινή δισκογραφική κυκλοφορία.

Χριστούγεννα με τη σκέψη στην άνοιξη

Ο τίτλος κοιτάζει προς τον Απρίλιο, ενώ το τραγούδι εκτυλίσσεται με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο εποχές γίνεται εικόνα για όσα άλλαξαν στη σχέση. Οι γιορτές δεν παρουσιάζονται ως εύκολη λύση, αλλά ως μια ευκαιρία να πλησιάσουν ξανά οι δύο άνθρωποι.

Για τη Jones, το τραγούδι συνεχίζει επίσης τη συνεργασία της με τον Michels, που είχε αρχίσει με το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ «I Dream Of Christmas» και συνεχίστηκε στο «Visions». Αυτή τη φορά, η παρουσία του Stapleton προσθέτει μια δεύτερη φωνή σε μια ιστορία που από την αρχή γράφτηκε σαν να τον περίμενε.