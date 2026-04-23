Ο Λάμπρος Κατσούλας και η Νεφέλη Μαδεμλή συναντιούνται σε ένα νέο single που αποτυπώνει με έντονο και σύγχρονο τρόπο τις αντιφάσεις των σχέσεων σήμερα. Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα κυριαρχείται από την πίεση, την εξάντληση και τον διαρκή αγώνα για επιβίωση, το τραγούδι φωτίζει εκείνον τον έρωτα που, παρότι έχει φθαρεί ή έχει τελειώσει στην πράξη, εξακολουθεί να επιμένει μέσα μας και να αρνείται να σβήσει.

Με αφετηρία τη συναισθηματική απόσταση, τη φθορά του χρόνου και τη δυσκολία των ανθρώπων να εγκαταλείψουν όσα κάποτε τους καθόριζαν, οι δύο ερμηνευτές δίνουν φωνή σε μια πραγματικότητα οικεία σε πολλά σύγχρονα ζευγάρια. Εκεί όπου η αγάπη συγκρούεται με την κούραση, την απογοήτευση και τη σιωπή, γεννιέται ένα τραγούδι που μιλά για την επιμονή, την απώλεια και την ανάγκη να κρατηθεί ζωντανό κάτι που μοιάζει να χάνεται.

Μέσα από μια σκοτεινή downtempo hip hop και rock μπαλάντα ατμόσφαιρας, ο Λάμπρος Κατσούλας και η Νεφέλη Μαδεμλή καταθέτουν ένα τραγούδι φορτισμένο με ένταση, συναίσθημα και εσωτερικό παλμό. Πρόκειται για ένα single αφιερωμένο σε όλους εκείνους που, ακόμη κι όταν όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει, εξακολουθούν να παλεύουν, να θυμούνται και να μην τα παρατούν…

Ερμηνεία: Λάμπρος Κατσούλας – Νεφέλη Μαδεμλή

Στίχοι: Λάμπρος Κατσούλας

Μουσική, ενορχήστρωση: Λάμπρος Κατσούλας, Μπάμπης Τζανιδάκης

Σκηνοθεσία: Χρήστος Δήμας