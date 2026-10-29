Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντιούνται στο ανανεωμένο gazarte origin stage, ανοίγοντας την επετειακή χρονιά για τα 20 χρόνια του gazarte.

Δύο διαφορετικές διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού συναντιούνται επί σκηνής μέσα από τραγούδια που έχουν σημαδέψει την πορεία τους, μελωδίες που άντεξαν στον χρόνο και στιγμές που βασίζονται στη μεταξύ τους μουσική επικοινωνία.

Η συνάντηση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το gazarte συμπληρώνει δύο δεκαετίες λειτουργίας και εγκαινιάζει τη νέα ταυτότητα του ιστορικού του main stage.

20 χρόνια gazarte και ένα νέο origin stage

Το gazarte συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στην αθηναϊκή μουσική ζωή. Στη διάρκεια αυτής της πορείας φιλοξένησε Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, συναυλίες, ειδικές παραγωγές και διαφορετικές μουσικές συναντήσεις, δημιουργώντας σταδιακά έναν χώρο με σταθερή παρουσία στην πόλη.

Στην καρδιά της φετινής επετειακής περιόδου βρίσκεται το origin stage. Πρόκειται για το ιστορικό main stage του gazarte, το οποίο έχει ανακαινιστεί και επανασυστήνεται στο κοινό με νέα αισθητική, ανασχεδιασμένη αίθουσα και αναβαθμισμένες τεχνικές δυνατότητες.

Το όνομα «origin» παραπέμπει στην αρχή της διαδρομής του χώρου, συνδέοντας την ιστορία των προηγούμενων 20 ετών με τη νέα του περίοδο.

Στο origin stage υπάρχει, ανάλογα με το event και το πλάνο της προπώλησης, αριθμημένη καθιστή διάταξη αλλά και χώρος ορθίων γύρω από τη σκηνή, το Orchestral Circle. Ο χώρος διαθέτει επίσης εξώστη και δύο θεωρεία, ενώ υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ΑμεΑ, όχι όμως προς τον εξώστη και τα θεωρεία. Η είσοδος του origin stage βρίσκεται επί της οδού Ιάκχου.

Συντελεστές:

Θωμάς Κοντογεώργης — ενορχηστρώσεις, πιάνο

Σάκης Αζάς — κιθάρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος — τρομπόνι

Αλέξανδρος Ζουγανέλης — σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης — μπάσο, φωνητικά

Ηλίας Λαμπρόπουλος — βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Κώστας Μυλωνάς — drums

Ζαχαρίας Σταμούλος, Άκης Πασχαλάκης — ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη — φωτισμοί

Επιμέλεια παραγωγής: Τώνια Δραγούνη, Θωμαΐδα Πλατυπόδη

Έναρξη: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης: 20:30

gazarte origin stage

Βουτάδων 32-34, Γκάζι

Μετρό: Κεραμεικός

Τηλ.: 210 3460347, 210 3452277

Τιμές εισιτηρίων:

Stage Lounge: 85€

Premier Lounge A: 70€

Premier Lounge B: 55€

Club Lounge: 35€

Orchestral Circle: 25€

Η κατανάλωση δεν είναι υποχρεωτική. Τα εισιτήρια είναι θεάματος και δεν περιλαμβάνουν ποτό.

Προπώληση: more.com