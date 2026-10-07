Όλοι έχουμε αγαπήσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Όλοι έχουμε φοβηθεί να αφεθούμε.

Το «Καρδιά που αγάπησε πολύ» είναι μια βαθιά, τρυφερή αγκαλιά σε όσους επιμένουν να αγαπούν χωρίς όρους. Πρόκειται για ένα σπάνια αληθινό τραγούδι που συνδυάζει την ποιητική ευαισθησία με έναν φρέσκο, κινηματογραφικό ήχο.

Οι στίχοι του Πόλυ Κυριάκου βουτάνε στα βαθιά της ανθρώπινης ψυχής, εκεί όπου κρύβονται ναυάγια, αναμνήσεις και πολύτιμα μαργαριτάρια. Η μουσική και η ενορχήστρωση του Σωτήρη Παπαστάμου αγκαλιάζουν τον λόγο με έναν αέρινο, σύγχρονο ρυθμό που σε παρασέρνει σαν κύμα, ενώ η ερμηνεία της Βασιλικής Καρανίκα είναι καθηλωτικά άμεση, ζεστή και βιωματική.

Δεν υπόσχεται εύκολες απαντήσεις. Υπόσχεται όμως ότι, από το πρώτο κιόλας άκουσμα, θα σου θυμίσει πώς είναι να αφήνεις τη βάρκα σου να την παρασύρει το ρεύμα της αγάπης.

«Καρδιά π’ αγάπησε πολύ / Μην τη φοβάσαι φως μου / Να σε πονέσει ούτε θέλει ούτε μπορεί…»