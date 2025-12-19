Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά επιστρέφει με το «Αχ Θάλασσα», ένα καινούριο τραγούδι σε στίχους του Πόλυ Κυριάκου και μουσική του Σωκράτη Τερπίζη. Μια δημιουργία που γεννήθηκε στην Κύπρο, μέσα σε ένα τοπίο βαθιά ελληνικό, φορτισμένο με εικόνες, μνήμες και μια αίσθηση ελευθερίας!

Η εμβληματική ερμηνεύτρια, με τη χαρισματική και ιδιαίτερη φωνή που χαρακτηρίζει μια ολόκληρη γενιά, μας χαρίζει έναν ύμνο στη θάλασσα και στην αγάπη.

«Αχ Θάλασσα, με τίποτα εσένα ποτέ δεν θα άλλαζα»…

Όπως σημειώνει η ίδια… «Ένα εξαιρετικό ποίημα, μια θαυμάσια μουσική που το ντύνει και γεννιέται ένα τραγούδι γεμάτο από την αύρα και την ομορφιά της θάλασσας. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα το αγάπησα και θέλησα να το ερμηνεύσω. Πόλυ και Σωκράτη, σας ευχαριστώ από καρδιάς για το δώρο που μου κάνατε. Εύχομαι το τραγούδι μας να είναι καλοτάξιδο».

Έλα να ξεχαστούμε και πάλι ξανά

Μέσα στα πέλαγα

Ν’ αγαπηθούμε σαν πρώτη φορά

Όπως και τότε

Μέσα στα κύματα

Που σε ξεγέλαγα

Αχ θάλασσα

Με τίποτα εσένα ποτέ δεν θα άλλαζα

Απ’ το βυθό σου ξανά θα σ’ αγκάλιαζα

Και στο βυθό

Θα κοιμηθώ

Κι ατέλειωτα θ’ ακούω τ’ όνομά της

Έλα να ξεχαστούμε και πάλι ξανά

Εγώ θα βάλω ουρανό

Εσύ τα φτερά

Η θάλασσα θα βάλει τα καλά της

Κι ο άνεμος θα λέει τ’ όνομά της

Αχ θάλασσα

Με τίποτα εσένα ποτέ δεν θα άλλαζα

Απ’ το βυθό σου ξανά θα σ’ αγκάλιαζα

Και στο βυθό

Θα κοιμηθώ

Κι ατέλειωτα θ’ ακούω τ’ όνομά της

Αχ θάλασσα

Με τίποτα εσένα ποτέ δεν θα άλλαζα

Απ’ το βυθό σου ξανά θα σ’ αγκάλιαζα

Αχ θάλασσα