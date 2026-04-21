Ο τραγουδοποιός Σωτήρης Παπαστάμου επιστρέφει με μια νέα, αμιγώς προσωπική κυκλοφορία, καταθέτοντας τον «Έκτο Ουρανό». Πρόκειται για μια χαμηλόφωνη αλλά έντονα συναισθηματική μπαλάντα, που ισορροπεί ανάμεσα στον σύγχρονο έντεχνο ήχο και την κλασική σχολή των Ελλήνων δημιουργών.

Με τον «Έκτο Ουρανό», ο Σωτήρης Παπαστάμου επιχειρεί μια εσωτερική χαρτογράφηση της καθημερινότητας στην πόλη. Ο τίτλος, ένας ευφυής αναγραμματισμός της προσδοκώμενης ευτυχίας του «έβδομου ουρανού», συμβολίζει την πραγματικότητα: τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας, εκεί που οι άνθρωποι συχνά εγκλωβίζονται στις σκέψεις και τις «ρωγμές» τους.

«Μένω στον έκτο ουρανό, βλέπω ήλιο από καπνό…»

Μέσα από μια ερμηνεία που χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και μια δόση «νυχτερινής» μελαγχολίας, ο δημιουργός ψηλαφίζει την έννοια της κληρονομικής μοναξιάς. Το τραγούδι δεν μένει όμως στο σκοτάδι. Λειτουργεί ως μια σταδιακή αφύπνιση, μια μετάβαση από το «σπασμένο τηλέφωνο» της σιωπής στην ανάγκη για έκθεση και αγάπη, υπενθυμίζοντας πως η οικειότητα είναι μια κατάκτηση που απαιτεί χρόνο και αλήθεια.

Ο «Έκτος Ουρανός» είναι ένα τραγούδι για τις «νυσταγμένες καληνύχτες» που δικαιούνται τη χαρά τους. Μια κυκλοφορία που επιβεβαιώνει την ικανότητα του Σωτήρη Παπαστάμου να μετατρέπει τις προσωπικές του διαδρομές σε συλλογικά βιώματα.

Στίχοι – Μουσική – Ερμηνεία: Σωτήρης Παπαστάμου