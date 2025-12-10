Το μουσικό ντουέτο «Σωτήρης & Βασιλική» παρουσιάζει το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Δήθεν», που μιλά για τις ψευδαισθήσεις, τα προσωπεία και την ανάγκη για αλήθεια μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η μουσική, οι στίχοι και η ενορχήστρωση φέρουν την υπογραφή του Σωτήρη Παπαστάμου, ο οποίος υπογράφει και την ερμηνεία με μια βαθιά, εξομολογητική προσέγγιση.

Το «Δήθεν» είναι μια ποιητική διαμαρτυρία απέναντι στη συμβατικότητα και στο συναισθηματικό ψέμα. Οι στίχοι, λιτοί και κοφτεροί, σκιαγραφούν τον εσωτερικό διάλογο ενός ανθρώπου που παλεύει ανάμεσα στην ανάγκη για επαφή και στην απογοήτευση της ψεύτικης εικόνας.

Η μουσική, με έντεχνη βάση και σύγχρονες αποχρώσεις, παντρεύει κλασικά όργανα, αφρικανικά κρουστά, με ακουστικές κιθάρες , αναδεικνύοντας την ένταση και τη μελαγχολία των στίχων.

Η ερμηνεία του Σωτήρη Παπαστάμου κινείται ανάμεσα στη γυμνή εξομολόγηση και την εσωτερική ένταση, οδηγώντας τον ακροατή σε μια προσωπική αναμέτρηση με το δήθεν του κόσμου και του ίδιου του εαυτού.

Νύχτωσε ξανά

σκοτάδι αλλιώτικο τα φώτα πιο θαμπά.

Σε περιμένω.

Άργησες…

Μέσα στη βουή

εσύ κι αν χάνεσαι, εγώ φτύνω σιωπή.

Τι σου ζητάω;

Έφυγα…

Δες την αλήθεια

μέσα στα μάτια.

Αυτό που ζήσαμε,

ανάγκη κι απορία.

Εσύ, η δήθεν

ποιος ξέρει, η κάποια.

Κι εγώ παιχνίδι στην τρελή σου φαντασία.

Άχρωμες ψυχές

χιλιάδες τίποτα, παράλληλες ζωές.

Δεν περιμένω, άργησες.

Ό,τι κι αν μου πεις

πετάς το ψέμα σου σαν τηλεφωνητής.

Μ έχεις κουράσει.

Μείναμε…

Δες την αλήθεια

μέσα στα μάτια.

Αυτό που ζήσαμε,

ανάγκη κι απορία.

Εσύ, η δήθεν

ποιος ξέρει, η κάποια.

Κι εγώ παιχνίδι στην τρελή σου φαντασία.