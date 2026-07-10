Ένα εκρηκτικό, ρυθμικό και βαθιά διονυσιακό τραγούδι έρχεται να ταράξει τα νερά της ελληνικής μουσικής σκηνής. Το «Καραβάνι», σε ερμηνεία της καθηλωτικής Βασιλικής Καρανίκα, είναι μια ωδή στην απώλεια, το πάθος και την εσωτερική ένταση που αφήνει πίσω της μια «καταιγίδα» συναισθημάτων.

Η δυναμική και γεμάτη συναίσθημα φωνή της Βασιλικής Καρανίκα συναντά την ξεσηκωτική, ρυθμική μουσική σύνθεση του Σωτήρη Παπαστάμου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί απόλυτα ανάμεσα στη γιορτή και τη μελαγχολία.

Οι στίχοι του Ηλία Μάστορη, γεμάτοι δυνατές εικόνες και ποιητική ωμότητα, περιγράφουν την ξαφνική απουσία και το κενό που μοιάζει με μετέωρο βήμα στο σκοτάδι:

«Το σπίτι άδειο και στενό

με συννεφιά ντυμένο

και γω ακροβάτης στο κενό

στα άπατα βαθαίνω.»

Το «Καραβάνι» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για τον χωρισμό· είναι ένας ρυθμικός στροβιλισμός, μια διονυσιακή εκτόνωση που παρασύρει τον ακροατή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η «σκόνη», η «φωτιά» και η «αλμύρα» των στίχων μετουσιώνονται σε έναν σύγχρονο, ξεσηκωτικό ήχο που υπόσχεται να αφήσει το δικό του αποτύπωμα.