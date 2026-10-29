Ο Βασίλης Λέκκας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Στον Αστερισμό του Τόλη», ένα μουσικό πορτρέτο αφιερωμένο στον Τόλη Βοσκόπουλο στο Stage 7.

Μέσα από τραγούδια που συνδέθηκαν με τη φωνή και την ερμηνεία του Τόλη Βοσκόπουλου, η παράσταση επιστρέφει σε ένα ρεπερτόριο όπου ο έρωτας, τα πάθη και οι μεγάλες συναισθηματικές εξάρσεις είχαν κεντρική θέση.

Ο Βασίλης Λέκκας προσεγγίζει αυτό το υλικό μέσα από τη δική του ερμηνευτική ματιά, συνοδευόμενος από επταμελή ορχήστρα. Μαζί του συμμετέχει η Ιωάννα Εμμανουήλ.

Ορχήστρα:

Γιώργος Κωνσταντινίδης — πιάνο

Στάθης Σαββίδης — μπουζούκι

Δημήτρης Κουφογιώργος — μπουζούκι

Ορφέας Τσακτσίρας — μπουζούκι

Σοφία Μαυρογενίδου — φλάουτο

Χρήστος Ευαγγελάτος — κιθάρα

Λεωνίδας Φιλίντας — μπάσο

Ανδρέας Νικόλης — τύμπανα

Ημερομηνίες:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Έναρξη: 21:00

Stage 7

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο, Αθήνα

Πλησίον Μετρό Μεταξουργείο

Εισιτήριο: 18€

Κρατήσεις: 6983 966234

Προπώληση: more.com