Το «The Jazz Side of Mimis Plessas» έρχεται στο Half Note Jazz Club για τρεις βραδιές, με το Georgios Tsolis Quartet, την Εύη Σιαμαντά και τον Σπύρο Κλείσσα. Στο αφιέρωμα συμμετέχει η Ελένη Πέτα, ενώ κάθε βραδιά θα έχει και διαφορετικό καλεσμένο.

Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην τζαζ πλευρά του Μίμη Πλέσσα και στη σχέση του με τον ήχο των μεγάλων ορχηστρών και των big bands, στοιχεία που συνδέθηκαν με ένα σημαντικό μέρος της δημιουργικής του πορείας.

Ο πιανίστας, συνθέτης και ενορχηστρωτής Γιώργος Τσώλης και το κουαρτέτο του προσεγγίζουν το έργο του Πλέσσα μέσα από νέες ενορχηστρώσεις, μαζί με την Εύη Σιαμαντά και τον Σπύρο Κλείσσα, ενώ η Ελένη Πέτα συμμετέχει ερμηνεύοντας τραγούδια από το ευρύ ρεπερτόριο του συνθέτη.

Στο πρόγραμμα θα ακουστούν γνωστές αλλά και λιγότερο συχνά παρουσιαζόμενες συνθέσεις, ανάμεσά τους τα «Ένας ουρανός μ’ αστέρια», «Αν σ’ αρνηθώ», «Ποιος το ξέρει», «Άγαλμα», «Τι σου ’κανα και πίνεις», «Όλα δικά σου μάτια μου» και «Θα πιω απόψε το φεγγάρι».

Τρεις διαφορετικοί ερμηνευτές θα πλαισιώσουν το αφιέρωμα: η Ανδριάνα Μπάμπαλη την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ο Βασίλης Λέκκας την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Συντελεστές:

Γιώργος Τσώλης — πιάνο

Κίμων Καρούτζος — κοντραμπάσο

Γιώργος Μανιάτης — τύμπανα

Κωνσταντίνος Νικογιάννης — τρομπέτα

Εύη Σιαμαντά — φωνή

Σπύρος Κλείσσας — φωνή

Ελένη Πέτα — φωνή

Ημερομηνίες και καλεσμένοι:

Παρασκευή 6/11: 22:00 (με καλεσμένη την Ανδριάνα Μπάμπαλη)

Σάββατο 7/11: 22:00 (με καλεσμένο τον Τάση Χριστογιαννόπουλο)

Κυριακή 8/11: 21:30 (με καλεσμένο τον Βασίλη Λέκκα)

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Τηλ.: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

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