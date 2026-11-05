Η Ανδριάνα Μπάμπαλη, με τη χαρακτηριστική φωνή και την ξεχωριστή παρουσία της στην ελληνική μουσική σκηνή, συναντά ξανά μουσικά τον Κώστα Λειβαδά, έναν από τους σημαντικούς σύγχρονους τραγουδοποιούς, στο νέο τους τραγούδι με τίτλο «Τα Γράμματα Απ’ Τα Μηνύματά Σου».

Πρόκειται για ένα τρυφερό, μελωδικό τραγούδι που μιλά για την επικοινωνία, την αγάπη και τη δύναμη που μπορούν να κρύβουν ακόμη και οι πιο απλές λέξεις. Μέσα από την καθημερινή συνήθεια της ανταλλαγής μηνυμάτων, οι στίχοι αποτυπώνουν την ανάγκη για συντροφικότητα, την προσμονή και την ασφάλεια που προσφέρει η παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Κώστας Λειβαδάς, ο οποίος συμμετέχει και ερμηνευτικά, δημιουργώντας μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη ένα ντουέτο με αμεσότητα και συναίσθημα.

Με μια σύγχρονη ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις, το τραγούδι υπενθυμίζει πως ακόμη και στην ψηφιακή εποχή, ένα απλό μήνυμα μπορεί να γίνει ένας ουσιαστικός τρόπος έκφρασης της αγάπης.

Το νέο τραγούδι «Τα Γράμματα Απ’ Τα Μηνύματά Σου» κυκλοφορεί από τη Heaven Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.

Τα γράμματα απ’ τα μηνύματά σου,

Πώς γίνεται και έχουν άλλο σχήμα;

Πώς γίνεται και φτάνουν πιο μικρά, ζωγραφιστά,

Γεμίζοντας ζωή την άδεια οθόνη;

Τα γράμματα απ’ τα μηνύματά σου,

Λεξούλες από αστέρια, μοιάζουν ποίημα,

Ερωτηματικά που κάποτε έμεναν κλειστά,

Ανοίγουν τώρα που δεν είμαστε πια μόνοι.

Μη σταματάς να στέλνεις και τα νέα μου να ρωτάς,

Μη σταματάς τους φόβους να μου παίρνεις,

Μες στα κλειστά δωμάτια ξανά μη με γυρνάς, συνέχισε,

Αν μ’ αγαπάς να στέλνεις, συνέχισε στον κόσμο να με φέρνεις.

Τα γράμματα απ’ τα μηνύματά σου,

Δεν μοιάζουνε με κανενός που ξέρω,

Δεν ξέρω αυτό πώς γίνεται αντικειμενικά,

Ή αν είναι με τα μάτια σου που βλέπω.