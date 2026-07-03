Η Αρετή Κετιμέ παρουσιάζει το νέο της single με τίτλο «Τριανταφυλλιά», σε μουσική του Κωνσταντίνου Ρήγκου και στίχους του Βασίλη Χριστοδούλου.

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Ευγενίας Χριστοδούλου και κινείται σε ένα λιτό, συγκινησιακό ύφος, με έντονη αναφορά στην απώλεια, τον αποχωρισμό και τη δύναμη της μνήμης.

Στον πυρήνα του τραγουδιού βρίσκεται η εικόνα μιας τριανταφυλλιάς που απομακρύνεται από τον δικό της τόπο και μεταφέρεται αλλού. Μέσα από αυτή τη μεταφορά, οι στίχοι μιλούν για όσα χάνονται από τη ζωή μας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στη μνήμη και στο συναίσθημα όσων μένουν πίσω.

Η ερμηνεία της Αρετής Κετιμέ υπηρετεί αυτό το κλίμα με μέτρο και καθαρότητα, χωρίς περιττές υπερβολές. Η φωνή της, συνδεδεμένη εδώ και χρόνια με το παραδοσιακό, το ρεμπέτικο και το σμυρνέικο τραγούδι, δίνει στην «Τριανταφυλλιά» έναν χαρακτήρα κοντά στο μοιρολόι, αφήνοντας το ίδιο το τραγούδι να μεταφέρει τη συγκίνησή του.

Ιδιαίτερο ρόλο έχει και η ενορχήστρωση του Κωνσταντίνου Ρήγκου, η οποία στηρίζεται σε όργανα που παραπέμπουν στον λαϊκό και παραδοσιακό ήχο. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν ο Μανώλης Χριστοδούλου στο κανονάκι, ο Δημήτρης Στεφόπουλος στο βιολί, ο Λευτέρης Χαβουτσάς στο ούτι, ο Κωνσταντίνος Κλάγκος στο κοντραμπάσο, ο Στρατής Σκουρκέας στα κρουστά και ο Κωνσταντίνος Ρήγκος στις κιθάρες.

Η «Τριανταφυλλιά» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Ogdoo Music και συνοδεύεται από official audio release.

Τριανταφυλλιά είχα σε μπαχτσέ ,

Τριανταφυλλιά είχα σε Μπαχτσέ κ

αι όλοι τη θαύμαζαν

Ο ήλιος μου ‘λεγε και όλοι

τη θαύμαζαν ο ήλιος μου λέγε

Ήρθαν μου την πήραν μου

την κλέψανε ήρθαν και την πήραν

μου την κλέψανε

Σε άλλη πλέον χώρα την εφυτέψανε

Σε άλλη πλέον χώρα την εφυτέψανε

Κει δεν έχει ήλιο τόσο λαμπερό

Κει δεν έχει ήλιο τόσο λαμπερό

Αυτό σας λέω μάγκες αυτό το ομολογώ

αυτό σας λέω μάγκες αυτό το ομολογώ

Πέσανε τα χιόνια σκληρή η παγωνιά

πέσανε τα χιόνια σκληρή η παγωνιά

Μαράθηκε και κλαίω η τριανταφυλλιά

μαράθηκε και κλαίω η τριανταφυλλιά