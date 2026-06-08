Ο Γιάννης Κορίζης ερμηνεύει μοναδικά το single «δρομολόγια», στο οποίο υπογράφει στίχους και μουσική ο ίδιος, μαζί με τον Δημήτρη Κορίζη.

Κάποια από τα δρομολόγια που καλούμαστε να κάνουμε στο ταξίδι της ίδια της της ζωής, είναι διαφορετικά. Κρύβουν εκπλήξεις, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. Πολλές φορές, μας οδηγούν σε προορισμούς που δεν είχαμε καν φανταστεί ότι υπάρχουν και άλλοτε μας βγάζουν εκτός πορείας και μας αφήνουν να ψάχνουμε μάταια τον προσανατολισμό.

Ένα πανέμορφο και μελωδικό τραγούδι για τα συναισθηματικά μας ταξίδια, για όλα εκείνα τα «δρομολόγια», που μας καθόρισαν και μας έμαθαν πότε πρέπει να συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε και πότε να παίρνουμε κλειστά τη «στροφή».

Σημείωμα καλλιτεχνών

«Σε μία δυσμενή πραγματικότητα, σε έναν κόσμο αποξένωσης, όπου σχέσεις δοκιμάζονται καθημερινά , γεγονότα και καταστάσεις εναλλάσσονται με γρήγορους ρυθμούς, υπάρχουν πολλών ειδών “δρομολόγια”.

Παρόλ’ αυτά πάντα υπάρχουν μικρές ρωγμές, χαραμάδες λυτρωτικού φωτός, για να φανεί η ελπίδα και “τα δρομολόγια” να γίνουν ταξίδια αισθημάτων και συναισθημάτων.

Καλή ακρόαση και ελπίζουμε να “ταξιδέψει” στις ψυχές σας!»

Γιάννης & Δημήτρης Κορίζης

Το single κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music.

Με μεθυσμένα χείλη νυσταγμένα,

σου χάρισα την αυγινή βροχή.

Όλα τα συμβόλαια σβησμένα,

ο έρωτας δε θέλει υπογραφή

Αν δε με θέλεις,να το πεις,

μη βρίσκεις τρόπους να κρυφτείς,

άχρηστα λόγια.

Στις υποθέσεις της καρδιάς,

μ’ αξιοπρέπεια μετράς,

τα δρομολόγια.

Στα μάτια η μεγάλη απορία,

οι άνεμοι πως μπαίνουν φυλακή.

Πόσο κρατάει μια ιστορία,

αν το μαχαίρι κόβει το σκοινί.