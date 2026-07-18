Η Kelly Clarkson επιστρέφει με το νέο single «I’d Be Lyin’», ένα σαρκαστικό pop-rock τραγούδι για εκείνες τις συζητήσεις στις οποίες ο άλλος δεν ακούει όσα πραγματικά του λες, αλλά μόνο όσα έχει ήδη αποφασίσει ότι θέλει να ακούσει.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 17 Ιουλίου 2026 και παρουσιάστηκε μαζί με επίσημο visualizer. Αποτελεί την πρώτη νέα μουσική κυκλοφορία της Αμερικανίδας ερμηνεύτριας μετά το «Where Have You Been», που είχε κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2025.

Όταν η αλήθεια περνά από το φίλτρο του άλλου

Η βασική ιδέα του «I’d Be Lyin’» γεννήθηκε από την απογοήτευση που προκαλεί μια επικοινωνία χωρίς πραγματική ακρόαση.

Η Kelly Clarkson εξήγησε ότι το τραγούδι αναφέρεται στη στιγμή κατά την οποία μιλάς ξεκάθαρα σε κάποιον, αλλά εκείνος φιλτράρει τα λόγια σου και τελικά ακούει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή τους. Η μόνη λύση για να του δώσεις αυτό που περιμένει θα ήταν να πεις ψέματα — κάτι που η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού αρνείται να κάνει.

Ο τίτλος μπορεί να αποδοθεί ως «θα έλεγα ψέματα» και λειτουργεί σαν μια άμεση απάντηση προς έναν άνθρωπο που αναζητά επιβεβαίωση αντί για ειλικρίνεια. Η Clarkson δεν προσπαθεί να τον πείσει περισσότερο ούτε να προσαρμόσει την αλήθεια της στις προσδοκίες του. Του ξεκαθαρίζει ότι, αν έλεγε όσα εκείνος θέλει να ακούσει, δεν θα ήταν πλέον ειλικρινής.

Το τραγούδι δεν αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη σύγκρουση με μελαγχολία. Μετατρέπει τον εκνευρισμό σε χιούμορ, αυτοπεποίθηση και μια αιχμηρή δήλωση ανεξαρτησίας.

Με έμπνευση από …τον Prince στο γνώριμο pop-rock ξέσπασμα!

Η ίδια η Kelly Clarkson περιέγραψε το «I’d Be Lyin’» ως ένα ιδιαίτερα σαρκαστικό τραγούδι, το οποίο απόλαυσε πολύ κατά τη δημιουργία του.

Τα κουπλέ βασίζονται σε έναν κοφτό, ρυθμικό pop ήχο που, όπως εξήγησε, είναι επηρεασμένος από τον Prince, χωρίς να επιχειρεί να αντιγράψει τη μουσική του! Στη συνέχεια, το ρεφρέν ανοίγει σε έναν μεγαλύτερο pop-rock ήχο, επιστρέφοντας στην περιοχή των δυναμικών τραγουδιών με τα οποία έχει συνδεθεί μεγάλο μέρος της καριέρας της.

Η Clarkson επιστρέφει έτσι σε έναν ήχο που αξιοποιεί τη δύναμη της φωνής της, χωρίς να παρουσιάζει ακόμη μία βαριά δραματική μπαλάντα. Το «I’d Be Lyin’» είναι περισσότερο μια απολαυστική αντιπαράθεση γεμάτη σαρκασμό.

Ένα νέο τραγούδι χωρίς ακόμη νέο άλμπουμ

Το «I’d Be Lyin’» αποτελεί αυτή τη στιγμή αυτόνομη κυκλοφορία και δεν έχει συνδεθεί επισήμως με κάποιο επερχόμενο άλμπουμ.

Η τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της Kelly Clarkson παραμένει το «Chemistry» του 2023, ενώ το νέο single δείχνει μια περισσότερο ανάλαφρη και εξωστρεφή κατεύθυνση από τη βαθιά προσωπική ατμόσφαιρα εκείνου του δίσκου.