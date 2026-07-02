Το Καλοκαίρι είναι εδώ και η ”Γαλιάντρα” ανοίγει τα φτερά της με τη φωνή της Κλεονίκης Δεμίρη, σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Ζαβίτσα. Η μουσική γραμμή του τραγουδιού ξεχωρίζει για το μεσαιωνικό της ηχόχρωμα, το οποίο πλαισιώνεται από μια εξαιρετική ομάδα μουσικών και οργάνων όπως το νέι, το duduk, το ούτι, το βιολί, το κοντραμπάσο, τα κρουστά. Οι στίχοι υφαίνουν ποιητικές εικόνες από τον ουρανό και τη φύση, περιγράφοντας την ένταση της στιγμής και τη σιωπή που φέρνει η απόσταση.

”Γαλιάντρα είναι οι σκέψεις και ο κύκλος των αλλαγών στα συναισθήματα.

Γαλιάντρα είναι οι φορτωμένες προτάσεις και οι αναπάντεχες παύσεις.

Η αέναη σύνδεση της ανεμελιάς του έρωτα και της συρρίκνωσης που ακολουθεί την απουσία του. Ένα τραγούδι για όσα ανθίζουν, αλλάζουν και μεταμορφώνονται μέσα μας.

Η ιδέα για το τραγούδι γεννήθηκε αυθόρμητα, στη διάρκεια ενός διαλείμματος πρόβας, πάνω από δύο κούπες καφέ. Ένας σύντομος διάλογος ανάμεσα στον Παναγιώτη Ζαβίτσα και την Κλεονίκη Δεμίρη στάθηκε αρκετός για να δώσει ζωή σε μια μελωδία που, όπως λέει ο ίδιος ο συνθέτης, ξεκίνησε «σαν μια κουβέντα ανάμεσα σε φίλους, σαν ένα καλοκαιρινό αεράκι που έγινε μελωδία».

Στίχοι-Μουσική: Παναγιώτης Ζαβίτσας

Ερμηνεία: Κλεονίκη Δεμίρη

Ενορχήστρωση-Πιάνο: Γιώργος Παυλάκος

Νέι, Duduk, Ούτι:

Νίκος Παραουλάκης

Βιολί: Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Κοντραμπάσο: Βαγγέλης Ζωγράφος

Κρουστά: Μανούσος Κλαπάκης

Φωνητικά: Μαρία Ζαβίτσα

Δεύτερη φωνή: Παναγιώτης Ζαβίτσας

Artwork: Μιχάλης Καφαντάρης

Ηχοληψία- Μίξη: Νίκος Παραουλάκης

Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος