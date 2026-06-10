Μετά από μια ιστορική για εκείνον χρονιά, που παγίωσε τη θέση του στην κορυφή της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο ΛΕΞ επιστρέφει το 2026 με ένα μεγάλο stadium tour σε Ελλάδα και Κύπρο, φέρνοντας ξανά κοντά δεκάδες χιλιάδες φίλους της μουσικής του από κάθε γωνιά της χώρας.

Ο ΛΕΞ αποτελεί εδώ και χρόνια το σημαντικότερο και πιο επιδραστικό πρόσωπο της ελληνικής hip-hop σκηνής. Με μια πορεία που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα, έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, επηρεάζοντας ολόκληρες γενιές ακροατών και μουσικών. Οι δίσκοι του σημειώνουν διαχρονικά εκατομμύρια ακροάσεις και οι ζωντανές εμφανίσεις του εξελίσσονται σταθερά σε πολιτιστικά γεγονότα με πανελλαδική απήχηση.

Το καλοκαίρι του 2025, ο ΛΕΞ έγραψε ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, πραγματοποιώντας δύο διαδοχικές συναυλίες στο ΟΑΚΑ που συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερους από 100.000 θεατές, καταγράφοντας ένα μεγάλο ρεκόρ προσέλευσης για τα δεδομένα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ο ΛΕΞ δεν αποτελεί μόνο έναν δημοφιλή εκπρόσωπο της ελληνικής rap, αλλά και έναν από τους πλέον επιδραστικούς Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του, με έργο που ξεπερνά τα στενά όρια ενός μουσικού είδους και αγγίζει ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό κοινό.

Το ΛΕΞ TOUR 2026 έρχεται ως φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής. Μια περιοδεία σχεδιασμένη για μεγάλα στάδια, η οποία θα ταξιδέψει σε σημαντικές πόλεις της χώρας και στην Κύπρο, μεταφέροντας την ενέργεια, την αμεσότητα και τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία που έχουν καθιερώσει τον καλλιτέχνη τα τελευταία χρόνια.

Από το Ηράκλειο και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη, την Πάτρα, τον Βόλο, τα Χανιά και τα Ιωάννινα, η περιοδεία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ακόμη μεγάλο μουσικό γεγονός, που θα ενώσει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και καταβολών μέσα από τραγούδια που έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή.

Με σταθερή προσήλωση στη μουσική του, ο ΛΕΞ συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία, με αυθεντικότητα, συνέπεια και ουσιαστική σύνδεση με το κοινό. Με το ΛΕΞ TOUR 2026, ετοιμάζεται να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια πορεία προορισμένη να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα της ελληνικής συναυλιακής πραγματικότητας και όχι μόνο.

Πρόγραμμα περιοδείας

Σαβ 13/6/26: Ηράκλειο (Παγκρήτιο Στάδιο)

Κυρ 21/6/26: Λάρισα (AEL FC Arena)

Τετ 24/6/26: Λευκωσία (Τάφρος Πύλης Αμμόχωστου)

Σαβ 27/6/26: Ξάνθη (Γήπεδο Α.Ο.Ξ.)

Τετ 1/7/26: Πάτρα (Παμπελοποννησιακό Στάδιο)

Τετ 2/9/26: Βόλος (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Σαβ 5/9/26: Χανιά (Εθνικό Στάδιο Χανίων)

Σαβ 19/9/26: Ιωάννινα (Στάδιο Ζωσιμάδες)

Προπώληση: more.com