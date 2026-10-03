Η Μαρία Παπαγεωργίου ερμηνεύει το «Μια Γυναίκα», το τραγούδι τίτλων της ομώνυμης σειράς του Alpha. Τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης και τους στίχους ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου από την Deep Music, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της σειράς.

Από την απώλεια σε μια νέα αρχή

Στο επίκεντρο του τραγουδιού βρίσκεται μια γυναίκα που περνά μέσα από τον πόνο, αλλά συνεχίζει. Οι στίχοι του Ευαγγελάτου ενώνουν αντίθετες εικόνες, τη σκιά με το φως και το βάρος της απώλειας με τη δύναμη μιας νέας αρχής. Η ερμηνεία της Παπαγεωργίου δίνει φωνή σε αυτή τη διαδρομή, χωρίς να χάνεται η ευάλωτη πλευρά της.

Η ιστορία συνδέεται άμεσα με τη Μαρίνα, την ηρωίδα της σειράς που υποδύεται η Δανάη Παππά. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της, προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη τα δύο παιδιά της και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Η «Μια Γυναίκα» βασίζεται στην ιαπωνική σειρά «Woman». Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Πιέρρος Ανδρακάκος και το σενάριο η Δώρα Μασκλαβάνου.