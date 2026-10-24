Το «Παρτάλι» του Θεόδωρου Γρηγοριάδη μεταφέρεται στη σκηνή του νέου Θεάτρου Μαβίλη ως θεατρικός μονόλογος, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο στον κεντρικό ρόλο, σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Το μυθιστόρημα, που κυκλοφόρησε πριν από 25 χρόνια, αποκτά θεατρική μορφή με επίκεντρο μια ζωή σημαδεμένη από τη διαφορετικότητα, την απόρριψη, την ανάγκη για αποδοχή και τη μνήμη.

Από το μυθιστόρημα στη σκηνή

Ο ίδιος ο τίτλος παραπέμπει σε μια λέξη που χρησιμοποιούνταν για το παλιωμένο ρούχο, αλλά και μεταφορικά για τον άνθρωπο που θεωρείται αταίριαστος ή «ανεπρόκοπος». Στην ιστορία του Γρηγοριάδη, αυτό το όνομα γίνεται ταυτότητα που ακολουθεί τον ήρωα από τα παιδικά του χρόνια και συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο τον κοιτάζει η κοινωνία γύρω του.

Η υπόθεση

Ένα μικρό αγόρι μεγαλώνει σε ορεινό χωριό της Μακεδονίας στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής. Η μητέρα του, προσπαθώντας να το προστατεύσει από τη βία του πολέμου, το ντύνει σαν κορίτσι. Η πράξη αυτή, που ξεκινά ως μέσο προστασίας, καθορίζει σταδιακά ολόκληρη τη ζωή του.

Ο ήρωας μεγαλώνει ως ο «διαφορετικός», ένας άνθρωπος που γίνεται αντικείμενο παρατήρησης και απόρριψης. Η διαδρομή του ξεκινά από τα δύσβατα μονοπάτια του Παγγαίου, περνά από τα λαϊκά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’80. Στη διαδρομή αυτή συναντά απώλειες, έρωτες, εγκατάλειψη, μοναξιά αλλά και στιγμές ελπίδας και λύτρωσης.

Μια ιστορία για την ανάγκη να ανήκεις

Το έργο δεν περιορίζεται στην προσωπική ιστορία του ήρωα. Μέσα από τη μνήμη, το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό, μιλά για όσους χρειάστηκε κάποτε να κρύψουν πλευρές του εαυτού τους για να επιβιώσουν και για την ανάγκη κάθε ανθρώπου να αγαπηθεί και να γίνει αποδεκτός όπως πραγματικά είναι.

Κείμενο: Θεόδωρος Γρηγοριάδης

Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Ερμηνεία: Φώτης Σεργουλόπουλος

Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνογράφος: Γιάννης Μουρίκης

Ενδυματολόγος: Γιώργος Σεγρεδάκης

Στίχοι τραγουδιού: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Έναρξη παραστάσεων: 11 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 20:30

Θέατρο Μαβίλη

Δορυλαίου 10-12, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 20€

Φοιτητικό / Ανέργων / ΑμεΑ / Ομαδικά: 17€

Κάθε Πέμπτη ισχύει ατέλεια: 12€

Προπώληση: more.com