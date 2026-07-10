Η Νατάσσα Μποφίλιου παρουσιάζει το βίντεο κλιπ του «Όλα Τέλεια», του νέου τραγουδιού που τη φέρνει ξανά δίπλα στον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο.

Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του single, το «Όλα Τέλεια» αποκτά τη δική του εικόνα μέσα από ένα κινηματογραφικό video clip, σε σκηνοθεσία Γιάννη Γεωργιόπουλου, που μεταφέρει το τραγούδι σε ένα πιο εσωτερικό και συμβολικό πεδίο.

Στο βίντεο, η Νατάσσα Μποφίλιου συναντά τη μικρή εκδοχή του εαυτού της μέσα από τη μορφή μιας μπαλαρίνας. Ένα παιδί που μεγαλώνει με την ανάγκη να τα κάνει όλα σωστά, να ανταποκρίνεται στα «πρέπει» και να κυνηγά μια τελειότητα που, όσο μεγαλώνουμε, αποδεικνύεται συχνά περισσότερο βάρος παρά προορισμός.

Το «Όλα Τέλεια» μιλά για τη στιγμή που η βεβαιότητα ραγίζει. Για τις σχέσεις που αλλάζουν μορφή, για όσα γίνονται μνήμες και σιωπές, αλλά και για την ανάγκη να συμφιλιωθούμε με όλα εκείνα που δεν έγιναν όπως τα είχαμε φανταστεί. Το video clip έρχεται να φωτίσει ακριβώς αυτή τη διαδρομή, από την απαίτηση της τελειότητας μέχρι την αποδοχή του εαυτού όπως πραγματικά είναι.

Η ερμηνεία της Νατάσσας Μποφίλιου συναντά τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και τον λόγο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου σε ένα τραγούδι που λειτουργεί σαν προσωπική εξομολόγηση. Με το νέο του οπτικό αποτύπωμα, το «Όλα Τέλεια» αποκτά μια ακόμη διάσταση, πιο τρυφερή, πιο σωματική και πιο άμεση.

Το τραγούδι αποτελεί το πρώτο δείγμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, εγκαινιάζοντας παράλληλα το νέο δισκογραφικό label Cut, σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.

Το «Όλα Τέλεια» κυκλοφορεί στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης

Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Ενορχήστρωση, πλήκτρα, πιάνο: Θέμης Καραμουρατίδης

Ακουστική κιθάρα: Γιώργος Καρδιανός

Τύμπανα: Μανώλης Γιαννίκιος

Μπάσο: Γιώργος Μπουλντής

Πλήκτρα: Γιώργος Κάστανος

Τσέλο: Άρης Ζέρβας

Ακορντεόν: Γιάννης Δάφνος