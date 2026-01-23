Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ από τη Σοφία Μανουσάκη με τίτλο “1st” κυκλοφορεί ολοκληρωμένο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, στο YouTube, καθώς και σε συλλεκτική έκδοση βινυλίου, αποτελώντας μια σύγχρονη και καλλιτεχνικά ώριμη πρόταση στο ελληνικό τραγούδι.

Σε μουσική του Στέφανου Κορκολή, στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και παραγωγή του βραβευμένου με Grammy Βρετανού παραγωγού Haydn Bendall.

Πρόκειται για μια σύγχρονη, μουσικά πολύχρωμη δουλειά με εναλλακτικό χαρακτήρα και δυνατές μελωδίες, όπου η μουσική του Στέφανου Κορκολή συναντά την υψηλής αισθητικής, διεθνούς προσανατολισμού παραγωγή του Haydn Bendall, με πρωτότυπα ηχοχρώματα και φαντασία.

Οι στίχοι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου λειτουργούν ως καθρέφτης της εποχής: μιλούν για την ταυτότητα, τις αντιφάσεις, τις σχέσεις, την αγάπη, την απώλεια, την ανατροπή και την ανάγκη για αφύπνιση. Τραγούδια όπως η «Ωραία Κοιμωμένη», το «Εκτός τόπου και χρόνου», οι «Δύο Σκιές», η «Στάχτη», το «Φύγε» και το «Τι είναι ν’ αγαπάς» φωτίζουν τις λεπτές ισορροπίες του έρωτα και της ανθρώπινης απόφασης.

Η παρουσία του “Send in the Clowns” προσθέτει μια διεθνή θεατρική διάσταση στο άλμπουμ.

Η Σοφία, με ερμηνεία εσωτερική, καθαρή και ουσιαστική, δεν αφηγείται απλώς τραγούδια· κατοικεί μέσα τους. Το άλμπουμ δεν επιδιώκει τον εύκολο εντυπωσιασμό, αλλά χτίζει έναν κόσμο που ζητά από τον ακροατή να σταθεί, να ακούσει και να νιώσει.

Κυκλοφορεί από τη Heaven Music.