Το νέο τραγούδι «Επτά Ουρανοί», με τη Σοφία Μανουσάκη, που ακούστηκε στην επιτυχημένη δραματική σειρά του Alpha «Άγιος Έρωτας», κυκλοφορεί επίσημα και ξεχωρίζει για τη συναισθηματική του δύναμη και τη λιτή, ουσιαστική αισθητική του.

Η μοναδική ερμηνεία της Σοφίας Μανουσάκη, με μια φωνή βαθιά εκφραστική και εσωτερική, αναδεικνύει την ένταση και τη δραματουργία του τραγουδιού. Τη μουσική συνέθεσε ο σπουδαίος Στέφανος Κορκολής, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική, κινηματογραφική μελωδία, ενώ τους στίχους έγραψε ο χαρισματικός Νίκος Μωραΐτης, με λόγο άμεσο, υπαινικτικό και συναισθηματικά φορτισμένο.

Οι «Επτά Ουρανοί» μιλούν για τον έρωτα ως διαδρομή και όχι ως προορισμό. Για την αναμονή, το άνοιγμα της καρδιάς και την ελπίδα που γεννιέται ακόμη και μέσα από τη σιωπή. Στοιχεία που συνδέονται οργανικά με τη θεματική και τη δραματουργία της σειράς «Άγιος Έρωτας», ενισχύοντας τη συναισθηματική της αφήγηση.

Είναι βραδιές που γυρνάς το κλειδί σου

και δε μ’ αφήνεις να μπω στη ζωή σου

κι εγώ απ’ έξω σαν κλέφτης κοιτάζω

μια χαραμάδα να σε ξεγελάσω

Γιατί από αυτό το μικρό άνοιγμα σου

όλα τα όνειρα μπορούν να περάσουν

Θα ταξιδεύουμε μαζί σ’ όλο τον κόσμο

είτε δωμάτιο είναι για μας είτε όλη η γη

Επτά ουρανοί και ακόμα είμαστε στον πρώτο

έχει μπροστά πολλή ζωή

Θα ταξιδεύουμε μαζί σ’ όλο τον χρόνο

είτε αιώνας είναι αυτός είτε στιγμή

επτά ουρανοί και ακόμα είμαστε στον πρώτο

κοίτα ψηλά στην κορυφή

έχει μπροστά πολλή ζωή

Λοιπόν καρδιά μου έξω μη με κλειδώνεις

μη με αφήνεις στη σκόνη της πόλης

ένα μισάνοιχτο παράθυρό σου

άσε τη νύχτα να βρω στο πλευρό σου

Γιατί από αυτό το μικρό άνοιγμα σου

όλα τα όνειρα μπορούν να περάσουν