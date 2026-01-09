Η Μαριάννα Ζάχου με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της single “Αν Μετρηθούμε» που κυκλοφορεί από τη Sony Music σε μουσική του Δημήτρη Κοργιαλά και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, υποδέχεται τη νέα χρονιά, στη μουσική σκηνή Radio Music Stage, συντροφιά με δύο αγαπημένους της φίλους και συνεργάτες, τον Ανδρέα Μήλα στην κιθάρα και το τραγούδι και τον Γιάννη Παπαχριστοδούλου στο πιάνο και στο τραγούδι.

Η Μαριάννα θα μας παρουσιάσει μια σειρά από τραγούδια σε world ethnic performance, διασχίζοντας τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, την Ανατολή, τη Βραζιλία και πολλούς άλλους σταθμούς, ισορροπώντας ανάμεσα στην παράδοση και το σύγχρονο ήχο.

Επί σκηνής συμπράττει ο καταξιωμένος μουσικός Σπύρος Νίκας στα πνευστά, ο Κώστας Τζέκος στο ηλεκτρικό μπάσο, καθώς και ο πρωτοεμφανιζόμενος ταλαντούχος Ανδρέας Μήλας στα τύμπανα.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Ώρα 21.00 μ.μ.

Radio Music Stage

Είσοδος: 12€