Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος επιστρέφουν στη σκηνή με μια νέα μουσική παράσταση, το «Άκου να δεις!», επιχειρώντας να ξαναβρούν την αμεσότητα και την οικειότητα των πρώτων τους κοινών εμφανίσεων μέσα από ένα πρόγραμμα που κοιτάζει ταυτόχρονα προς το παρελθόν και το σήμερα.

Στο ανανεωμένο Άλσος λάιβ, οι τρεις καλλιτέχνες συναντούν ξανά τον βασικό πυρήνα της μπάντας τους και στήνουν έναν ήχο περισσότερο ηλεκτρισμένο, αλλά με έντονη μεσογειακή ταυτότητα. Ακουστικά όργανα όπως ο τζουράς, το ακορντεόν, τα πνευστά και το τσέλο συνομιλούν με αναφορές στην κιθαριστική pop των ’90s, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου το γνώριμο και το καινούργιο συνυπάρχουν.

Πρώτο δείγμα αυτής της νέας περιόδου είναι το «Όλα Τέλεια», ενώ σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ένα ακόμη νέο τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από την Cut Records.

Η νέα παράσταση δεν στηρίζεται μόνο σε μια αναδρομή στα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την κοινή τους πορεία, αλλά στην προσπάθεια να ξαναστηθεί η σχέση με το κοινό με την αίσθηση μιας νέας αρχής. Το «Άκου να δεις!» φιλοδοξεί να κρατήσει τη συγκίνηση και την αμεσότητα των πρώτων χρόνων, χωρίς να μείνει εγκλωβισμένο στη νοσταλγία.

Η μπάντα και οι συντελεστές

Ο Θέμης Καραμουρατίδης υπογράφει τις ενορχηστρώσεις και βρίσκεται στο πιάνο, ενώ ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος έχει την επιμέλεια του προγράμματος. Μαζί τους παίζουν ο Άρης Ζέρβας στο τσέλο και την ακουστική κιθάρα, ο Γιώργος Μπουλντής στο μπάσο, ο Μανώλης Γιαννίκιος στα τύμπανα, ο Γιώργος Κάστανος σε κλαρινέτο και πλήκτρα, ο Γιώργος Καρδιανός σε ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα και τζουρά, και ο Γιάννης Δάφνος σε ακορντεόν και μπαγλαμά.

Την ηχοληψία αναλαμβάνουν οι Γιάννης Παξεβάνης και Αντώνης Ζαχόπουλος, τον σχεδιασμό και χειρισμό φωτισμών ο Περικλής Μαθιέλλης, τη σκηνογραφία ο Βασίλης Νίκος και την ενδυματολογική επιμέλεια η Σάσα Χαραρά. Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι της Νατάσσας Μποφίλιου.

Από Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026, κάθε Παρασκευή και Σάββατο

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

Διάρκεια: περίπου 160 λεπτά, μαζί με το διάλειμμα Άλσος λάιβ

Ευελπίδων 4, Πεδίον του Άρεως – Κυψέλη

Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 8227471, 210 8831487 Τιμές εισιτηρίων: από 20€ Προπώληση: more.com