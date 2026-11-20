Η ευκολία με την οποία κρίνουμε τη ζωή των άλλων, χωρίς να γνωρίζουμε όσα έχουν ζήσει, βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου τραγουδιού της Νατάσσας Μποφίλιου, με τίτλο «Μη με κρίνεις». Με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η ερμηνεύτρια παρουσιάζει μια σύνθεση που μιλά για τη μοναξιά, την ανάγκη της αποδοχής και τις άνισες συναισθηματικές αφετηρίες των ανθρώπων.

Ο Ευαγγελάτος προσεγγίζει το θέμα μέσα από καθημερινές εικόνες. Την ασφάλεια που προσφέρει μια αγκαλιά, τη βεβαιότητα πως κάποιος βρίσκεται δίπλα μας, την απλή δυνατότητα να μοιραστούμε δύο κουβέντες με έναν άνθρωπο που μας καταλαβαίνει. Όσα για κάποιους αποτελούν αυτονόητο κομμάτι της ζωής τους, για άλλους μπορεί να είναι μια διαρκής αναζήτηση.

Το ενδιαφέρον στους στίχους βρίσκεται κυρίως στην αντιστροφή της οπτικής. Εκείνος που ζητά να μην τον κρίνουν δεν επιχειρεί να αποδείξει ότι έχει δίκιο ούτε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα. Καλεί απλώς τον άλλον να αναλογιστεί πόσα από εκείνα που θεωρεί δεδομένα απουσιάζουν από τη ζωή κάποιου άλλου. Μια υπενθύμιση πως οι ανθρώπινες εμπειρίες δεν μπαίνουν πάντα στην ίδια ζυγαριά.

Τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο οποίος έχει αναλάβει και την ενορχήστρωση, το πιάνο και τα πλήκτρα. Η ηχογράφηση συγκεντρώνει ένα ενδιαφέρον σύνολο οργάνων, όπου το πιάνο, οι κιθάρες, το μπάσο και τα τύμπανα συναντούν τον μπαγλαμά, τον τζουρά, το ακορντεόν και το λαούτο, συνδυάζοντας διαφορετικές πλευρές της σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας.

Η Νατάσσα Μποφίλιου αναλαμβάνει να μεταφέρει αυτή τη διαρκή ανάγκη για κατανόηση μέσα από μια ερμηνεία που αποτελεί το επίκεντρο της σύνθεσης. Το τραγούδι συνεχίζει τη δημιουργική πορεία της με τους δύο σταθερούς συνεργάτες της, με τους οποίους έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή δισκογραφική ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Το «Μη με κρίνεις» κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου 2026 από την Cut Records και ακολουθεί το «Όλα Τέλεια», το προηγούμενο τραγούδι της τριάδας, που παρουσιάστηκε το καλοκαίρι. Και οι δύο συνθέσεις προετοιμάζουν το έδαφος για το επόμενο άλμπουμ τους, για το οποίο αναμένονται περισσότερες πληροφορίες.

Στον πυρήνα της νέας κυκλοφορίας βρίσκεται μια σκέψη που συχνά χάνεται μέσα στην καθημερινότητα: πριν αξιολογήσουμε τις επιλογές, τις αντιδράσεις ή ακόμη και τις αδυναμίες κάποιου, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι δεν γνωρίζουμε πάντοτε τι του έχει λείψει, τι έχει χάσει ή τι προσπαθεί να κρατήσει.

Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης

Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Ενορχήστρωση, πιάνο, πλήκτρα: Θέμης Καραμουρατίδης

Τύμπανα: Μανώλης Γιαννίκιος

Μπάσο: Γιώργος Μπουλντής

Ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα: Γιώργος Καρδιανός

Μπαγλαμάς, ακορντεόν: Γιάννης Δάφνος

Τζουράς, μπαγλαμάς, ισπανικό λαούτο, λαούτο: Νίκος Κατσίκης

Ηχογράφηση, μίξη, mastering: Γιάννης Παξεβάνης

Πρόσθετη επεξεργασία: Βαγγέλης Σαπουνάς

Εξώφυλλο: Σέβη Κυπριώτη

Διεύθυνση παραγωγής: Χρήστος Κορτσέλης

Μη με κρίνεις

αν κοιμάσαι ασφαλής

μ’ ένα σώμα αγκαλιά σου.

Μη με κρίνεις

χορτασμένος στα φιλιά σου,

στη χαρά που έχεις μοιραστεί.

Μη με κρίνεις

κάποιος πάντα αν είναι εκεί

με ανοιχτή ψυχή και σώμα.

Μη με κρίνεις

άμα έχεις βρει ένα στόμα

δυο κουβέντες να ’χει να σου πει.

Είναι εύκολο πολύ

το δικό σου το μαζί

με τους άλλους να συγκρίνεις.

Μείνε μόνος δυο λεπτά.

Κι ίσως νιώσεις τελικά

ποια ανόμοια συγκρίνεις.

Μη με κρίνεις.

Μη με κρίνεις

αν σου δάνεισαν ποτέ

μες στο κρύο το παλτό τους.

Μη με κρίνεις

αν σε έκαναν δικό τους

μια φορά χωρίς πώς και γιατί.

Μη με κρίνεις

αν μετράς ξεχωριστά

την αγάπη απ’ τη λύπη.

Μη με κρίνεις

αν τη νύχτα δε σου λείπει

ό,τι η μέρα σου χρωστά.

Είναι εύκολο πολύ

το δικό σου το μαζί

με τους άλλους να συγκρίνεις.

Μείνε μόνος δυο λεπτά.

Κι ίσως νιώσεις τελικά

ποια ανόμοια συγκρίνεις.