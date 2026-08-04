Το «Μέτρημα» είναι μια μουσική παράσταση της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, γεννημένη σε μια στιγμή μετάβασης. Είκοσι χρόνια κοινής διαδρομής, ένας κύκλος που έκλεισε με το «Κάτι καίγεται» και ένα καινούργιο κεφάλαιο που ανοίγει με το «Όλα τέλεια», γίνονται η αφορμή για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών, από τον πυρήνα του ρεπερτορίου τους μέχρι τα πρώτα ίχνη όσων έρχονται, σε μια παράσταση απλή στη μορφή της και ουσιαστική στο αποτύπωμά της.

“Ένα βήμα μετά, ένα βήμα πριν, βρίσκουμε άλλη μια αφορμή να επιδοθούμε σε ένα Μέτρημα ζωής. Μετράμε τα χρόνια, τους ανθρώπους, τα τραγούδια και τις στιγμές που άφησαν το σημάδι τους σε εμάς και στον κόσμο μας.

Έναν χρόνο αφού έκλεισε ο εκρηκτικός κύκλος του «Κάτι καίγεται», είκοσι χρόνια από τότε που ξεκίνησε το ταξίδι της κοινής μας πορείας και μια ανάσα πριν ανοίξει το νέο της κεφάλαιο, ανατρέχουμε σε σημειωματάρια, κουβέντες και αναμνήσεις και επιδιδόμαστε στην αγαπημένη μας ασχολία: Σε έναν απολογισμό χωρίς ίχνος νοσταλγίας, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.

Κρατώντας την ουσία της αυθεντικής συγκίνησης του πυρηνικού μας ρεπερτορίου, προσθέτοντας και μια μικρή γεύση από τα επόμενα, επιστρέφουμε στην απλότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια νέα, καθαρή εποχή που φέρνει απενοχοποιημένα όλη την ουσία της τέχνης μας.

Σε αυτό το μέτρημα, ανασκόπηση και αντίστροφη μέτρηση μαζί, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε.”

Νατάσσα / Θέμης / Γεράσιμος

Παρασκευή 18 & Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Εισιτήρια:

Early Bird: 16€

Προπώληση: 18€

Ταμείο: 20€

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr