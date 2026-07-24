Μετά το sold out της 29ης Ιουνίου, η Μαρία Παπαγεωργίου θα επιστρέψει για μια δεύτερη συναυλία στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», προσθέτοντας μία ακόμα ξεχωριστή βραδιά στο φετινό πρόγραμμα του Φ hill Sessions.

Η ξεχωριστή καλλιτέχνιδα θα συναντήσει και πάλι το αφοσιωμένο κοινό της στο Λόφο Φιλοπάππου με ένα πρόγραμμα που ενώνει το παρόν με ολόκληρη τη διαδρομή της. Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης, γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κρατώντας μέσα της την προσωπική δισκογραφία της αλλά και τα τραγούδια της «Αλληλογραφίας» του Μίκη Θεοδωράκη που ταξίδεψαν μέχρι την Κίνα, την ποίηση στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, τις επανεκδόσεις των βιβλίων της που συνεχίζουν να ενσωματώνονται οργανικά στους στίχους της, τους σημαντικούς τραγουδοποιούς που αγαπά, αλλά και τα καινούρια τραγούδια από τον νέο της δίσκο, η Μαρία Παπαγεωργίου συνομιλεί και αλληλεπιδρά επί σκηνής με τους σημαντικούς μουσικούς συνεργάτες της, σε μια ατόφια και ουσιαστική συναυλιακή εμπειρία.

Η επιμονή της να εξερευνά και να προτείνει ό,τι νέο τη συγκινεί, σε συνδυασμό με τη συνέπειά της να συνυπάρχει με ό,τι αξιόλογο μας έχει παραδώσει η τραγουδοποιία του παρελθόντος – πάντα μέσα από μια σύγχρονη, προσωπική ματιά – συνθέτουν ένα ζωντανό πρόγραμμα που δεν αναπαράγει, αλλά αφηγείται.

Οι συναυλίες της αποτελούν μια πρόσκληση σε ακρόαση, παρουσία και συμμετοχή.

Παίζουν οι μουσικοί:

Δημήτρης Τσόλης – τύμπανα

Γιώργος Θεοδωρακόπουλος – πλήκτρα, μπάσο

Ευριπίδης Ζεμενίδης – κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Ηχοληψία: Μαρία Κοζάρη / Ανδρέας Κουταλάς

Φωτογραφίες: Άκης Χρήστου

Γραφιστική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Λόφος Φιλοπάππου, Αθήνα



* Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 20€ (περιορισμένες)

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