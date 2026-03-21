Το «Υπάρχει Κάποιος» είναι το νέο single που κυκλοφόρησε η Μαρία Παπαγεωργίου και το τρίτο τραγούδι από τον επερχόμενο δίσκο «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος», που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο από την Anima by Stay Independent.

Τη σύνθεση, ενορχήστρωση και παραγωγή υπογράφει ο συνεργάτης της και συμπαραγωγός του νέου δίσκου, Λευτέρης Σαμψών, η Κατερίνα Γκιόκα υπογράφει τους στίχους και το video art συνεχίζει τη συνεργασία της Μαρίας Παπαγεωργίου με τον ζωγράφο Νεκτάριο Βάλβη, μετά το βιβλίο της «Το Γάβγισμα» (Εκδόσεις Πατάκη). Αυτή τη φορά, ο εικαστικός κόσμος χτίζεται μέσα από έναν καθαρά αναλογικό τρόπο: ζωγραφιές σε λάδι που, μέσα από συνεχές μοντάζ (stop motion) δημιουργούν κινούμενους, εσωτερικούς κόσμους.

Ενορχήστρωση / Παραγωγή: Λευτέρης Σαμψών

Κιθάρες: Δημήτρης Σιάμπος

Mastering: Γρήγορης Γαλανής

Video art: Νεκτάριος Βάλβης

Post production: Πάνος Αγγελόπουλος

Στίχοι: Κατερίνα Γκιόκα

Μουσική: Λευτέρης Σαμψών

Υπάρχει κάποιος που ζει στο μυαλό μου

και αμφιβάλλω αν θέλει το καλό μου

κλωτσάει το στήθος

δεν ησυχάζει,

με λαχανιάζει, τα χέρια μουδιάζει.

Υπάρχει κάποιος που ζει στο μυαλό μου

που κουβαλάει το παρελθόν μου

κάθε του λέξη

σκοπεύει στην καρδιά μου

και κάθε βράδυ μπερδεύει τα μαλλιά μου.

Μια ζωή

Τον φόβο είχα αγκαλιά

Μαζί είμαστε από παιδιά

Φως και σκιά

Μα η ζωή

Δεν ξέρει απ΄ όλα αυτά

Κλείνει πληγές

Αθόρυβα και προχωρά

Υπάρχει κάποιος που ζει στο μυαλό μου

και μου θυμίζει τον εαυτό μου

που τραγουδάει, σαν παιδί γελάει

κι όταν σωπαίνω θυμώνει, ξεσπάει.

Υπάρχει κάποιος που ζει στο μυαλό μου

που δεν ελέγχει κάθε τι δικό μου

που δεν φοβάται, δεν εγκαταλείπει

και όταν ξυπνάω από μέσα μου λείπει.