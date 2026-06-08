Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου», στο πλαίσιο του Φ hill Sessions, για μια συναυλία που ενώνει το παρόν της με όλη τη διαδρομή της. Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κρατώντας μέσα της την προσωπική δισκογραφία της αλλά και τα τραγούδια της «Αλληλογραφίας» του Μίκη Θεοδωράκη που ταξίδεψαν μέχρι την Κίνα, την ποίηση στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, τις επανεκδόσεις των βιβλίων της που συνεχίζουν να ενσωματώνονται οργανικά στους στίχους της, τους σημαντικούς τραγουδοποιούς που αγαπά, αλλά και τα καινούρια τραγούδια από τον νέο της δίσκο, η Μαρία Παπαγεωργίου συνομιλεί και αλληλεπιδρά επί σκηνής με τους σημαντικούς μουσικούς συνεργάτες της, σε μια ατόφια και ουσιαστική συναυλιακή εμπειρία.

Η επιμονή της να εξερευνά και να προτείνει ό,τι νέο τη συγκινεί, σε συνδυασμό με τη συνέπειά της να συνυπάρχει με ό,τι αξιόλογο μας έχει παραδώσει η τραγουδοποιία του παρελθόντος – πάντα μέσα από μια σύγχρονη, προσωπική ματιά – συνθέτουν ένα ζωντανό πρόγραμμα που δεν αναπαράγει, αλλά αφηγείται.

Οι συναυλίες της αποτελούν μια πρόσκληση σε ακρόαση, παρουσία και συμμετοχή.

Παίζουν οι μουσικοί:

Δημήτρης Τσόλης – τύμπανα

Γιώργος Θεοδωρακόπουλος – πλήκτρα, μπάσο

Ευριπίδης Ζεμενίδης – κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Συντελεστές:

Ηχοληψία: Μαρία Κοζάρη / Ανδρέας Κουταλάς

Φωτογραφίες: Άκης Χρήστου

Γραφιστική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Λόφος Φιλοπάππου, Αθήνα



Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com

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