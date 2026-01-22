Η Μαρία Παπαγεωργίου ξεκινά δυναμικά τη συναυλιακή της χρονιά, μένοντας πιστή στους προορισμούς που αγάπησε και ταυτόχρονα εξερευνώντας καινούριους.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο, συναντά ξανά τους φίλους της σε μια σειρά συναυλιών που συμπυκνώνουν την καλλιτεχνική της διαδρομή αλλά και το παρόν της, που την έχει καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς του καιρού μας.

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου η Μαρία Παπαγεωργίου εμφανίζεται στο WE της Θεσσαλονίκης. Κρατώντας μέσα της την προσωπική δισκογραφία της αλλά και τραγούδια της «Αλληλογραφίας» του Μίκη Θεοδωράκη που ταξίδεψαν μέχρι την Κίνα, την ποίηση στις μουσικές του Θάνου Μικρούτσικου, τις επανεκδόσεις των βιβλίων της που συνεχίζουν να ενσωματώνονται οργανικά στους στίχους της, τους σημαντικούς τραγουδοποιούς που αγαπά, αλλά και τα καινούρια τραγούδια από τον νέο της δίσκο που θα κυκλοφορήσει την Άνοιξη, η Μαρία Παπαγεωργίου συνομιλεί και αλληλεπιδρά επί σκηνής με τους σημαντικούς μουσικούς συνεργάτες της, σε μια καθαρή, ατόφια και ουσιαστική συναυλιακή εμπειρία.

Η επιμονή της να εξερευνά και να προτείνει ό,τι νέο τη συγκινεί, σε συνδυασμό με τη συνέπειά της να συνυπάρχει με ό,τι αξιόλογο μας έχει παραδώσει η τραγουδοποιία του παρελθόντος – πάντα μέσα από μια σύγχρονη, προσωπική ματιά – συνθέτουν ένα ζωντανό πρόγραμμα που δεν αναπαράγει, αλλά αφηγείται.

Οι συναυλίες αποτελούν μια πρόσκληση σε ακρόαση, παρουσία και συμμετοχή.

Παίζουν οι μουσικοί:

Ευριπίδης Ζεμενίδης – κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Γιώργος Θεοδωρακόπουλος – πλήκτρα, μπάσο

Δημήτρης Τσόλης – τύμπανα

Συντελεστές:

Ηχοληψία: Μαρία Κοζάρη

Φωτογραφίες: Άκης Χρήστου

Γραφιστική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

WE

Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου 3 – Θεσσαλονίκη

Κρατήσεις: 23105110081

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση: more.com