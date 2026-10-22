Μετά από τρία χρόνια, η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, για λίγες παραστάσεις.

Μετά από ένα γεμάτο συναυλιακό καλοκαίρι που έφερε και τα τραγούδια του νέου της δίσκου με τίτλο «Ο Τελευταίος Αναλογικός Άνθρωπος», η Μαρία επιστρέφει στη σκηνή έχοντας πάντα κοντά της τη σταθερή ομάδα των συνεργατών της και, επιπλέον, τα συγκινητικά πνευστά του Vahan Galystian.

Στο πρόγραμμα της συναντιούνται τα καινούργια τραγούδια της με τα ήδη αγαπημένα τραγούδια από την πορεία της μέχρι σήμερα, σε μια νέα μουσική παράσταση που αναζητά εκείνη την αόρατη γραμμή που ενώνει όσους αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα από ένα κοινό πρίσμα και αφήνουν τα τραγούδια να λειτουργούν σαν πυξίδες. Με τις ξεχωριστές ερμηνείες της και τους ιδιαίτερους μουσικούς συνεργάτες της που ακολουθούν με ευελιξία τις μεταμορφώσεις της, η Μαρία δημιουργεί και καθηλώνει, σε ένα πολύ προσωπικό μουσικό σύμπαν που δίνει φως και αλήθεια σε ό,τι επιλέγει να παρουσιάσει.

Με πίστη και αφοσίωση στον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να αφουγκράζονται οι άνθρωποι τις μουσικές αφηγήσεις, η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει τις Δευτέρες στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου και μας προσκαλεί όλους, δίνοντας τη δική της φόρα στην αρχή της εβδομάδας.

Ευριπίδης Ζεμενίδης – κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Γιώργος Θεοδωρόπουλος – πλήκτρα, μπάσο

Δημήτρης Τσόλης – τύμπανα

Vahan Galystian – πνευστά

Από Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

και κάθε Δευτέρα

Ώρα έναρξης: 20:00

Σταυρός Του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Εισιτήριο Ορθίων: 17 ευρώ

Προπώληση: more.com